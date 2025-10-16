Pénteken ismét csökken az üzemanyag ára Magyarországon

A hazai üzemanyagpiacon az elmúlt időszakban több kisebb-nagyobb árválzotás történt, és pénteken újabb módosítás várható. A benzinár alakulása kiemelt figyelmet kap, hiszen ez hatással van a kiskereskedelmi árakra, és a sofőrök döntéseit is befolyásolja a tankolás helye és ideje.

Újra változnak a benzinárak

Fotó: Phoenixns / Forrás: Shutterstock

Péntektől változik a benzinár

A holtankoljak.hu adatai szerint október 17-én csökken az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 2 forinttal mérséklődik, a gázolajé pedig bruttó 3 forinttal. A portál szerint ennek hatására a kiskereskedelmi átlagárak a 95-ös benzin esetében 579, a gázolajnál pedig 608 forint köröl alakulhatnak literenként.

De nem csak ezt fontos tudni a sofőröknek, ahol egyre megyünk a tél felé és egyre hidegebb van, vannak fontos dolgok amikkel előre kell készülni. Sokak figyelmét leköti a téli gumicsere és nem véletlenül míg az a legfontosabb, van valami amiről sokan elfeledkeznek, és ez az ablakmosó folyadék váltása. Dr. Farkas Károly szakértő elmondta, miért kell időben téli ablakmosó folyadékra váltani.