Drágulás

1 órája

Rossz hír az autósoknak: október 23-án emelkedett a benzinár - mutatjuk, hol jársz a legjobban

Címkék#autósok#benzinár#üzemanyagár

A nemzeti ünnep sem hozott könnyebbséget az autósoknak: október 23-tól ismét drágult az üzemanyag. A benzinár és a gázolaj ára egyaránt bruttó 2 forinttal emelkedett, így tovább nőtt a tankolás költsége országszerte.

Kemma.hu

Áremelkedést hozott a nemzeti ünnep a gázolaj -és benzináraknál. A mai naptól a nagykereskedelmi emelés nyomán a 95-ös benzin ára 578 forint/liter, míg a gázolajé 581 forint/liter körül alakul. Bár az emelkedés nem drasztikus, a sorozatos árváltozások miatt az autósok számára ez már érezhető különbséget jelent. Egy tele tank esetén nagyon nem mindegy, hol tankolunk, ezért érdemes körültekintően és tervezetten kiválasztani a töltőállomást.

Fotó: Andrey Mihaylov / Forrás: Shutterstock

Itt a legkedvezőbb a benzinár Tata és Tatabánya környékén

A környéken autózók számára továbbra is Tata kínálja a legkedvezőbb lehetőségeket tankolásra. A holtankoljak.hu szerint a Tata, Faller Jenő út 3. szám alatti MOL Partner töltőállomáson így alakulnak az üzemanyagárak: 

  • 549 forintért kapható a 95-ös benzin
  • 554 forint/liter a gázolaj

Ez jóval a piaci átlag alatti ár, így így teljes tankolásnál akár több ezer forint különbséget is jelenthet, ha az ember figyel a helyi árakra és tudatosan választ benzinkutat.

Jól figyelj! A félretankolás azok közé a kellemetlen helyzetek közé tartozik, amelyek akár komoly károkat is okozhatnak az autóban. Ha véletlenül benzin került a dízelbe tankoláskor, a motor azonnal veszélybe kerül és a jármű alkatrészei is gyorsan károsodhatnak! A megelőzés mindig olcsóbb, mint a javítás - mutatjuk hogyan kerüld el a bajt!

