Belvárosi garázshoz juthatsz, ha itt pályázol

Ezt a pályázatot érdemes megnézned. A belvárosi garázs most keresi új gazdáját, kattints a részletekért.

Belvárosi garázs keresi gazdáját Esztergomban. Ez az ajánlat kihagyhatatlan, mutatjuk a képet is.

Belvárosi garázst pályáztat az önkorményzat

Belvárosi garázsra lehet pályázni

Az esztergomi önkormányzat hirdette eladásra a tulajdonában álló ingatlant. Az önkormányzati ingatlanról a városi közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bizottsága hozott döntést nemrég.

Az eladó garázsra licitálni lehet. A kiírás szerint az esztergomi önkormányzat tulajdonában álló garázs az esztergomi belvárosban, a Kossuth Lajos utca 20. szám alatti társasházban van. 

Így lehet tiéd a belvárosi garázs

A 13 négyzetméteres garázs kikiáltási ára 3 millió forint, már lehet rá licitálni, 300 ezer forint pályázati biztosíték lerakásának ellenében. A pályázat október végég tart. 

Ezután a nyertes pályázónak beszámítják a biztosítékot, a nem nyerteseknek visszaadják a lerakott összeget, áll a részletes kiírásban. Eredménytelen pályázat esetén is visszaadják a pénzt.

A vármegyében sok eladó garázs van. Köztük ez a családi ház, amelyhezgarázs is tartozik.

 

