Megvitatta a helyi önazonossági rendelet kérdését a komárom-esztergomi bányászközség

Mint korábban megírtuk, a helyi önazonosság védelmében hozott törvény hatályba lépése után több Komárom-Esztergom vármegyei település beköltözési korlátozást vezetett be helyi rendeletben. A helyi önazonossági rendelet megalkotásáról kérdeztük a 10-es főút mentén fekvő bányászközséget.

Petrik József a beköltözési korlátozásásról beszélt

Fotó: W. P. / Forrás: 24 Óra

Beköltözési korlátot hoztak a települések

Idén nyár óta hatályos a helyi önazonosság védelméről szóló törvény, amely lehetőséget ad a településeknek megszabni a beköltözők körét és a beköltözés szabályait. Komárom-Esztergomban több település is beköltözési korlátot vezetett be: Gyermely és Szomor arról döntött, hogy bizonyos külterülerti, zártkerti ingatlanokba tilos lesz lakcímet létrehozni. Tokod pedig lakossági felmérést készített, amelyben felméri: van-e igény a beköltözési korlátozásra.

Ezt jelenti a helyi önazonosság

A helyi önazonossági törvény lehetőségének célja a kormány indoklása szerint az, hogy jogi eszközöket adjon a települési közösségek kezébe társadalmi-, gazdasági- és kulturális önazonosságuk, hagyományaik és életformájuk megőrzéséhez. A törvény által az önkormányzatok egyéni mérlegelés alapján hozhatnak helyi rendeletet, amelyben többféle eszközzel élhetnek.

Kiderült a bányászközség terve

Tokodaltáró a 10-es főút mentén elterülő település, egykori bányászközség. Népszerű célpont a beköltözőknek, így érdeklődtünk: tervez-e az önkormányzat helyi önazonossági rendeletet alkotni. Az is megkérdeztük, hogy a lakosok részéről érkezett-e ilyen igény.

Tokodaltáró a 10-es főút mentén fekvő település

Petrik József polgármester válaszában kifejtette: a tokodaltárói önkormányzat többször is megvitatta már a helyi önazonossági rendelet lehetőségét.

– Egyelőre azonban nem élünk a lehetőséggel. A településen nem érkezett igény a lakosság részéről sem - tette hozzá Petrik József.

