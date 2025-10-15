október 15., szerda

Teréz névnap

11°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beköltözési korlát

3 órája

Megvitatta a helyi önazonossági rendelet kérdését a komárom-esztergomi bányászközség

Címkék#betelepülés#bányász#önazonosság#Közösség

A települések lehetőséget kaptak a beköltözők megválasztására. A beköltözési korlát kérdésében tanácskozott az önkormányzat, itt van, mire jutottak.

Feleki Marietta

Mint korábban megírtuk, a helyi önazonosság védelmében hozott törvény hatályba lépése után több Komárom-Esztergom vármegyei település beköltözési korlátozást vezetett be helyi rendeletben. A helyi önazonossági rendelet megalkotásáról kérdeztük a 10-es főút mentén fekvő bányászközséget.

Petrik József a beköltözési korlátozásásról beszélt
Petrik József a beköltözési korlátozásásról beszélt
Fotó: W. P. / Forrás: 24 Óra

Beköltözési korlátot hoztak a települések

Idén nyár óta hatályos a helyi önazonosság védelméről szóló törvény, amely lehetőséget ad a településeknek megszabni a beköltözők körét és a beköltözés szabályait. Komárom-Esztergomban több település is beköltözési korlátot vezetett be: Gyermely és Szomor arról döntött, hogy bizonyos külterülerti, zártkerti ingatlanokba tilos lesz lakcímet létrehozni. Tokod pedig  lakossági felmérést készített, amelyben felméri: van-e igény a beköltözési korlátozásra.

Ezt jelenti a helyi önazonosság
A helyi önazonossági törvény lehetőségének célja a kormány indoklása szerint az, hogy jogi eszközöket adjon a települési közösségek kezébe társadalmi-, gazdasági- és kulturális önazonosságuk, hagyományaik és életformájuk megőrzéséhez. A törvény által az önkormányzatok egyéni mérlegelés alapján hozhatnak helyi rendeletet, amelyben többféle eszközzel élhetnek.

Kiderült a bányászközség terve

Tokodaltáró a 10-es főút mentén elterülő település, egykori bányászközség. Népszerű célpont a beköltözőknek, így érdeklődtünk: tervez-e az önkormányzat helyi önazonossági rendeletet alkotni. Az is megkérdeztük, hogy a lakosok részéről érkezett-e ilyen igény.

Tokodaltáró, Bányász Közösségi Ház
Tokodaltáró a 10-es főút mentén fekvő település

Petrik József polgármester válaszában kifejtette: a tokodaltárói önkormányzat többször is megvitatta már a helyi önazonossági rendelet lehetőségét.

– Egyelőre azonban nem élünk a lehetőséggel. A településen nem érkezett igény a lakosság részéről sem -  tette hozzá Petrik József.

Nemrég a 10-es főút másik települése, Leányvár polgármestere, Fári Csaba is nyilatkozott a kérdésben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu