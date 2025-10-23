1 órája
Népes csoporttal veszi ki a részét Komárom-Esztergom a Békemenetből +fotók, videó
Az egész ország megmozdult október 23-án, hiszen több tízezren vonulnak majd a nemzeti ünnepen Budapesten. Az idei Békemenetre is – csak úgy, mint minden évben – rengetegen érkeztek Komárom-Esztergomból.
Idén sem maradhat el az október 23-i Békemenet, amelyre ezúttal is több tízezer embert várnak a szervezők. Az eseményt mi is élőben közvetítjük a Kemma.hu oldalán, amely a magyar emberek egységét, a függetlenségbe vetett hitét és a béke iránti elkötelezettségét mutatja meg. Éppen ezért Komárom-Esztergom vármegye sem maradhat ki a vonulásból, ezt pedig a helyi képviselők beszámolói is jól bizonyítják.
Békemenet 2025: rengetegen mentek Komárom-Esztergomból is
Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő például nem csak egy videóban, de egy fotókkal ellátott posztban is beszámolt arról Facebook-oldalán, hogy választókerületének csapatai is útra keltek Budapestre, a Békemenetre.
Rajta kívül Bencsik János országgyűlési képviselő is jelen lesz a Békemeneten. Mint az a Facebook-oldaláról kiderült, pár órával ezelőtt a Tatai medence is útra kelt a Nemzet Főterére, hogy nem sokkal később már meg is érkezzen a népes különítmény a fővárosba.
A fotókon jól látható, hogy rengeteg ember mozdult meg a békéért október 23-án, hiszen alig fér el a tömeg a helyszínen:
Nemrég pedig egy videót is megosztott oldalán, amelyen jól látható, hogy ünnepi a hangulat:
Erős Gábor, Esztergom térségének országgyűlési képviselője is több posztot tett közzé Facebook-oldalán az eseménnyel kapcsolatban. Először egy videót posztolt, amelyben elárulta, hogy ők is elindultak a Békemenetre a békéért, az összefogásért, Magyarországért:
Majd ezt követően néhány fotót is megosztott a Budapestre utazó csoportról: