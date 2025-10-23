1 órája
Békemenet 2025: a béke és függetlenség üzenete Európának - élő közvetítés
A CÖF–CÖKA szervezésében ma ismét tízezrek vonulnak Budapesten. A Békemenet idén is a magyar emberek egységét, a függetlenségbe vetett hitét és a béke iránti elkötelezettségét mutatja meg. A nap eseményeiről folyamatosan beszámolunk.
A Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) október 23-án, az 1956-os forradalom évfordulóján újra megszervezi a hagyományos Békemenetet, amely már a 11. lesz. A Békemenet gyülekezője reggel 9 órakor kezdődik a budapesti Elvis Presley téren, majd a résztvevők 11 órakor indulnak a Margit hídon és az Alkotmány utcán át a Kossuth térre, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet.
A CÖF–CÖKA szóvivője, ifj. Lomnici Zoltán elmondta: a Békemenet célja, hogy világosan üzenjen Európának – Magyarország a béke oldalán áll. A több százezer résztvevő egysége megkerülhetetlen politikai erő, amely a nemzeti függetlenséget védi.
Orbán Viktor a Harcosok Klubjában üzent: „Mutassuk meg együtt, hogy Magyarország a béke szigete!”
A Békemenet 2025-ben fontosabb, mint valaha
A Komárom-Esztergom vármegyéből is sokan tervezik, hogy részt vesznek a rendezvényen, amelynek fontosságát a szervezők a legelső, 2012-es vonuláséhoz hasonlították. Ifj. Lomnici Zoltán,, ahogy arról a Magyar Nemzet is ír, a Békemenet sikerét nemcsak a valóban erőszakmentes hiten nyugvó politikai alapvetésben, valamint a hiteles társadalompolitikai kontextusban látja, hanem a résztvevők nagy számában is.
– Orbán Viktor miniszterelnök és a kiemelt legitimációval rendelkező, szuverén magyar kormány a garancia arra is, hogy Magyarország semmi áron nem fogja hagyni magát belerángatni egy olyan háborúba, amely a keleti szomszédságunkban zajlik – fogalmazott, kiemelve:
A Békemenetek aktualitását az Európát, az európai polgárok békébe vetett hitét már több, mint három éve beárnyékoló háború, valamint a felerősödő háborúpárti hangok és elhatalmasodó háborús pszichózis adja
Orbán Viktor beszédére és a a 2025-ös Békemenetre készülve azt is megmutatta, milyenek voltak az előző rendezvények, és csütörtök reggel a világnak is üzent:
A magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára.
Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.
Tatabányáról is elindultak a Békemenetre
Gál csaba, a Fidesz-KDNP tatabányia frakciójának vezetője közösségi oldalán mutatta meg a Tatabányáról indulókat.