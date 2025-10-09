Végleg lezárnának több tatai utcát az autók elől – mutatjuk, melyikeket

Egyre nagyobb problémát jelent Tatán, hogy a természetvédelmi területekre és üdülőhelyekre egyre többen hajtanak be autóval, a tiltótáblák sem tartják vissza sokukat. Ezért a város most más megoldást keres, hogy a legproblémásabb területekről más módon zárja ki az autósokat, erről döntöttek a tatai képviselők a szeptemberi testületi ülésen. A cél a gyalogosok biztonságának növelése és a műemléki, természeti területek védelme. A képviselők arról döntöttek, hogy hol lesz behajtani tilos Tatán.

A képviselők döntése szerint behajtani tilos lesz Tatán Eszterházy kapu és a Lóistálló közötti útszakaszon is

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Az autók egyre gyakrabban bukkannak fel ott is, ahol a természet és az épített örökség védelme elsőbbséget élvezne — most viszont úgy tűnik, a városvezetés határozott lépést tesz a forgalom korlátozása felé.

Behajtani Tilos! Döntöttek a képviselők

A szeptemberi testületi ülésen Michl József polgármester előterjesztésben javasolta, hogy Tata több kiemelt területén – köztük a Kastély téren és az Eszterházy-kapu környékén – forgalomkorlátozó eszközöket helyezzenek el. Ennek első eleme egy süllyedő oszlop, azaz pilon lenne, amely automatikusan engedné vagy tiltaná a behajtást az arra jogosult járművek számára.

Mintaprojekt a Kastély téren