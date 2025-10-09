1 órája
Végleg lezárnának több tatai utcát az autók elől – mutatjuk, melyikeket
Tata egyre több természetvédelmi és üdülőterületén jelent gondot, hogy az autósok a tiltás ellenére is behajtanak. A városvezetés most süllyedő oszlopokat és új forgalomkorlátozásokat vezet be a gyalogosok és a történelmi városrészek védelméért. Mutatjuk, hogy hol lesz behajtani tilos.
Egyre nagyobb problémát jelent Tatán, hogy a természetvédelmi területekre és üdülőhelyekre egyre többen hajtanak be autóval, a tiltótáblák sem tartják vissza sokukat. Ezért a város most más megoldást keres, hogy a legproblémásabb területekről más módon zárja ki az autósokat, erről döntöttek a tatai képviselők a szeptemberi testületi ülésen. A cél a gyalogosok biztonságának növelése és a műemléki, természeti területek védelme. A képviselők arról döntöttek, hogy hol lesz behajtani tilos Tatán.
Az autók egyre gyakrabban bukkannak fel ott is, ahol a természet és az épített örökség védelme elsőbbséget élvezne — most viszont úgy tűnik, a városvezetés határozott lépést tesz a forgalom korlátozása felé.
Behajtani Tilos! Döntöttek a képviselők
A szeptemberi testületi ülésen Michl József polgármester előterjesztésben javasolta, hogy Tata több kiemelt területén – köztük a Kastély téren és az Eszterházy-kapu környékén – forgalomkorlátozó eszközöket helyezzenek el. Ennek első eleme egy süllyedő oszlop, azaz pilon lenne, amely automatikusan engedné vagy tiltaná a behajtást az arra jogosult járművek számára.
Mintaprojekt a Kastély téren
Látványterveken a Platán új fejlesztése: újjáépül a fedeles lovarda
A mintaprojekt helyszíne a Kastély tér lenne, ahol a város tapasztalatai szerint a rendezvények idején gyakori az engedély nélküli behajtás. A sétányt, a várat és az Eszterházy-kastélyt megközelítő útszakaszra jelenleg is „Behajtani tilos, kivéve engedéllyel” tábla figyelmeztet, de a szabályt sokan nem tartják be.
A tervek szerint a pilon LED-es kijelzővel és rendszámfelismerő rendszerrel működne, így pontosan követhető lenne, ki és mikor hajt be a területre. A technikai megoldás a Platán Bisztró tulajdonosával közösen valósulna meg, a költségeket a beruházó állná. A projekt tapasztalatai alapján a jövőben további helyszínekre is kiterjeszthetik a rendszert – például a Tópart utca, a Lovarda vagy az Angolkert környékére.
Természetvédelem és élhetőség kéz a kézben
Az előterjesztés szerint a cél egyértelmű: visszaszorítani a gépjárműforgalmat a természetvédelmi és műemléki övezetekben, és ezzel óvni Tata legértékesebb területeit. A városvezetés szerint a gyalogos és közösségi közlekedés elsőbbséget élvez, a gépjárműhasználat korlátozása pedig hozzájárul a fenntartható, élhető városi környezethez.
A forgalomcsillapítás eszközei közé tartozik a behajtás korlátozása, a parkolás szabályozása és a teherforgalom időbeni korlátozása is. A tapasztalatok szerint ezek a lépések nemcsak a zaj- és légszennyezést csökkentik, hanem biztonságosabbá teszik a történelmi városrészt a gyalogosok számára.
Az első hat helyszín:
- Eszterházy kapu és a Lóistálló közötti útszakasz
- Kastély tér
- Tópart utca – Vízi vágóhíd környezete
- Építők parkja (Büfésor és Borostyánház felől)
- Fáklya utca
- Angolkert több bejárata
Ezek a területek részben természetvédelmi vagy örökségvédelmi övezetek, ahol a város célja, hogy fizikailag is kizárja az illetéktelen autósforgalmat.
Zöld utat kapott
A képviselő-testület a szeptember 24-i ülésen elvi támogatását adta a forgalomkorlátozó eszközök telepítéséhez, valamint jóváhagyta a süllyedő oszlop pilotprojektjét. A végrehajtás részleteiről a Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság dönt majd, a megállapodásokat pedig a polgármester kötheti meg. Ha a rendszer beválik, Tata ikonikus területei – a vár, a Kastély tér és a Tópart – még inkább visszakaphatják gyalogos, nyugodt, természetközeli hangulatukat.