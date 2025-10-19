1 órája
5 érdekes tény az esztergomi bazilikáról, amit (talán) még a helyiek sem tudnak
Esztergomról a legtöbbünknek a bazilika jut eszébe. Az esztergomi bazilika történetét, megépítését és 170 éves múltját azonban számos különleges történet övezi.
Sorolunk 5 érdekességet, amelyet talán még a helyiek sem tudnak az esztergomi bazilika történetéből. Az esztergomi bazilika 170 éves titkai: rejtélyes feliratok, templom a templomban.... Megannyi történet egyetlen épületben.
1.Az esztergomi bazilika oltára mögött 1000 éves falfirkákat találtak
A bazilika másfél éve tartó felújításakor igazi régészeti szenzációt találtak a szakemberek, tudtuk meg az esztergomi bazilika felújításának bejárásán. A Bakócz-kápolna oltára mögött sok száz aláírás, kézzel írt feliratot találtak a régészek.
Ezeket papok, régi húsvéri körmenetek résztvevői, katonák, vándorok hagyták ott. A kutatást Aguera Zoltán helytörténész végezte, aki összesen 1144 bevésést dokumentált. A falfirkák közt kakasrajzot, szivecskéket is találtak, illetve egy 20. századi üvegműves üzenetét is őrzik a falak...
2. Repesz találta el a keresztet
A második világháborúban több találat is érte a székesegyházat. A kupola keresztjének felújításakor ennek nyomát megtalálták: egy repeszdarab sértette fel a keresztben található időkapszulát. Ám a tartalma ép maradt. Itt írtuk meg, mit találtak az időkapszulában.
3. Az orgona egyes részei 170 éve nem újultak meg
A bazilika orgonája az évtizedek során egyre bővült, illetve alkalmanként, bizonyos részeit reparálták. Ám vannak olyan sípjai, amelyek egyidősek az építéssel.
4. Majdnem megépült a magyar Vatikán
Grandiózus tervekkel indult a magyar Sion vagy magyar Vatikán története - amely nem is csak a bazilika épületét jelentette. Rudnay Sándor akkor hercegprímás a magyar Vatikánt szándékozta megalkotni a Várhegyen, beépítve a hegyet. A tervekből a bazilika, az Ószeminárium, a Sötétkapu és az érseki palota valósult meg.
A korabeli terveken a vár helyén is más épület állt volna. Érdekesség, hogy a Panorámaterem, amely ma kávézó, eredetileg a bazilika két oldalán elhelyezendő palotákat kötötte volna össze, írja a bazilika honlapja. Most így azonban pazar kilátás tárul az ott kávézó vendégek elé.
5. Templom a templomban: kápolna, amelyet egy majdnem pápává választott érsek épített
A bazilika egyik legérdekesebb része a Bakócz-kápolna, amely eredetileg egy önálló épület volt a székesegyház építése előtt. Bakócz Tamás esztergomi érsek építtette a 16. században. Az érsek neve azért is jelentős, ugyanis majdnem pápa lett: 1513-ban a pápai cím egyik legfőbb várományosa volt. A második legtöbb szavazatot kapta a pápaválasztáson.
Visszatérve a kápolnához: 1511-ben készült el, túlélte a törökök 130 éves uralmát is - annak ellenére, hogy a benne található szobrokat a törökök szétverték. A kápolna ezután is állt, miséztek benne. A bazilia építésekor azonban "útban volt", ám építtetőinek feltett céja volt a megmentése. Így a vörösmárvány burkolatot 1600(!) darabra fűrészelték, majd darabonként beépítették a bazilika oldalhajójába. Ez volt az első ilyen jellegű műemlékvédelmi cselekedet Európában.
Nemrég Vadon Jani is ellátogatott az esztergomi székesegyházba. A Várfoglalók legújabb videójában a bazilika titkát kutatta.
