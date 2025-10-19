5 érdekes tény az esztergomi bazilikáról, amit (talán) még a helyiek sem tudnak

3. Az orgona egyes részei 170 éve nem újultak meg

A bazilika orgonája az évtizedek során egyre bővült, illetve alkalmanként, bizonyos részeit reparálták. Ám vannak olyan sípjai, amelyek egyidősek az építéssel.

4. Majdnem megépült a magyar Vatikán

Grandiózus tervekkel indult a magyar Sion vagy magyar Vatikán története - amely nem is csak a bazilika épületét jelentette. Rudnay Sándor akkor hercegprímás a magyar Vatikánt szándékozta megalkotni a Várhegyen, beépítve a hegyet. A tervekből a bazilika, az Ószeminárium, a Sötétkapu és az érseki palota valósult meg.

A korabeli terveken a vár helyén is más épület állt volna. Érdekesség, hogy a Panorámaterem, amely ma kávézó, eredetileg a bazilika két oldalán elhelyezendő palotákat kötötte volna össze, írja a bazilika honlapja. Most így azonban pazar kilátás tárul az ott kávézó vendégek elé.



