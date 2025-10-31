október 31., péntek

Téli nyitvatartásra áll át az Oroszlányi Bányászati Múzeum: itt vannak a részletek

Oroszlányi Bányászati Múzeum#téli időszak#nyitvatartás

Oroszlány kedvelt múzeuma november 1-jétől a téli nyitvatartási rend szerint fogadja a látogatókat. Az Oroszlányi Bányászati Múzeum korábbi, áprilistól október 31-ig tartó nyitvatartás után most megváltozott időpontban várja a látogatókat.

Petrovics Milán

A rövidülő nappalok hatására, sok intézmény átáll a téli nyitvatartásra. Nincs ezzel másként az Oroszlányi Bányászati Múzeum áprilistól októberig tartó nyári nyitvatartása, egy nap múlva véget ér. 

Bányászati Múzeum
Az Oroszlányi Bányászati Múzeum télen is tárt kapukkal várja a látogatókat 
Forrás: oroszlany.hu

Az Oroszlányi Bányászati Múzeum télen sem áll le 

A korábbi rend szerint áprilistól október végéig várta a látogatókat a múzeum, keddtől vasárnapig; a téli időszakban viszont már csak szerdától vasárnapig lesz nyitva 10:00-16:00 óra között. A látogatásra nyitott állandó kiállítás részben a 20. századi magyar szénbányászat dokumentumait, eredeti gépeit, bányászati relikviákat és föld alatti táró bemutatót is tartalmaz.

A múzeum a Majki Kamalduli Remeteségtől néhány száz méterre, az egykori XX-as aknán található. Autóval és gyalogosan is jól megközelíthető. A téli időszakban a látogatók számára nyugodtabb, családiasabb környezetet kínál, kevesebb tömeggel, ideális programnak számít az őszi-téli időszakban is.

Az intézmény arra ösztönzi az érdeklődőket, hogy éljenek a lehetőséggel: kültéri gépeket, csillék, valamint az aknatorony kilátó is része a látogatásnak. A téli nyitvatartás bevezetésével az októbertől-márciusig tartó időszakban is válik programlehetőséggé Oroszlány egyik különleges turisztikai célpontja.

 

