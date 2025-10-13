Frontálisan ütközött két gyorsvonat – több tucat sérült, halálos áldozat nincs

Hétfő délelőtt súlyos vonatbaleset történt a kelet-szlovákiai Jablonov nad Turňou település közelében, a kassai járásban. A R913 és R914 Gemeran gyorsvonatok frontálisan ütköztek össze az egyvágányú szakasz előtt, nem messze egy alagúttól. A szerelvényeken mintegy 80 utas tartózkodott. A mentés azonnal megkezdődött, a helyszínre hat mentőautó és két mentőhelikopter érkezett. Az utasokat folyamatosan evakuálták, a sérültek ellátása zajlik.

Az egyik szerelvény kisiklott és lecsúszott a töltésről Jablonov nad Turňou közelében. A baleset egy alagút előtt, az egyvágányú szakaszon történt

Forrás: Polícia Slovenskej republiky

Kilenc ember súlyosan megsérült a balesetben

A szlovák hatóságok tájékoztatása szerint halálos áldozat nincs, azonban kilenc ember súlyos vagy középsúlyos, további mintegy húsz utas könnyebb sérüléseket szenvedett. Az egyik mozdonyvezetőt súlyos állapotban helikopterrel szállították kórházba, a másiknál a helyszínen végzett alkohol- és drogvizsgálat negatív eredményt hozott.

A sérültek nagy száma miatt a kassai mentőhelikopter már másodszor tért vissza a helyszínre, hogy további sebesülteket szállítson el. A légimentők a helyszínen sürgősségi ellátást biztosítanak, és gondoskodnak a legsúlyosabb sérültek légi úton történő kórházba juttatásáról. A beavatkozás továbbra is folyamatban van.

Emberi hiba állhat a háttérben

Az első információk szerint a balesetet valószínűleg emberi hiba okozhatta: az egyik mozdonyvezető nem adott előnyt az egyvágányú szakaszra való behaladáskor. A baleset pontos okait a rendőrség és a vasúttársaság vizsgálja. A helyszínt biztosították, a vasúti forgalmat pótlóbuszokkal oldják meg.

A kórház aktiválta a traumatológiai tervet

A kassai egyetemi kórház (UNLP Košice) aktiválta a traumatológiai tervet, és több sérültet fogadott. Egy súlyos sérültet már megműtöttek, a további betegek folyamatosan érkeznek a kórházakba.

Fico: „A tragédia okait alaposan ki kell vizsgálni”

A tragédiára több szlovák politikus is reagált. Peter Pellegrini államfő gyors felépülést kívánt a sérülteknek, és megköszönte a mentésben részt vevő egységek munkáját.

Robert Fico miniszterelnök közösségi oldalán így nyilatkozott:

„A rózsahegyi járásban történt vasúti baleset minden sérültjének mielőbbi felépülést kívánok, és őszintén remélem, hogy nem lesznek halálos áldozatok. Folyamatos kapcsolatban vagyok a közlekedési és a belügyminiszterrel, akik a helyszínre tartanak. Ellenzek minden elhamarkodott következtetést, a tragédia okait alapos vizsgálatnak kell feltárnia.”