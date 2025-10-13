október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

17°
+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Súlyos baleset

1 órája

Frontálisan ütközött két gyorsvonat – több tucat sérült, halálos áldozat nincs

Címkék#fejlemény#gyorsvonat#rózsahegyi#vonatbaleset#áldozat

Rémálommá vált az utazás a Kelet-Szlovákián áthaladó vonaton. A baleset Jablonov nad Turňou közelében történt, ahol két gyorsvonat frontálisan csapódott egymásnak. Több tucat sérültet kellett kórházba szállítani, három mentőhelikopter is bevetésre került.

Bajcsy Tünde

Hétfő délelőtt súlyos vonatbaleset történt a kelet-szlovákiai Jablonov nad Turňou település közelében, a kassai járásban. A R913 és R914 Gemeran gyorsvonatok frontálisan ütköztek össze az egyvágányú szakasz előtt, nem messze egy alagúttól. A szerelvényeken mintegy 80 utas tartózkodott. A mentés azonnal megkezdődött, a helyszínre hat mentőautó és két mentőhelikopter érkezett. Az utasokat folyamatosan evakuálták, a sérültek ellátása zajlik.

Az egyik szerelvény kisiklott és lecsúszott a töltésről Jablonov nad Turňou közelében. A baleset egy alagút előtt, az egyvágányú szakaszon történt.
Az egyik szerelvény kisiklott és lecsúszott a töltésről Jablonov nad Turňou közelében. A baleset egy alagút előtt, az egyvágányú szakaszon történt
Forrás: Polícia Slovenskej republiky

Kilenc ember súlyosan megsérült a balesetben

A szlovák hatóságok tájékoztatása szerint halálos áldozat nincs, azonban kilenc ember súlyos vagy középsúlyos, további mintegy húsz utas könnyebb sérüléseket szenvedett. Az egyik mozdonyvezetőt súlyos állapotban helikopterrel szállították kórházba, a másiknál a helyszínen végzett alkohol- és drogvizsgálat negatív eredményt hozott. 

A sérültek nagy száma miatt a kassai mentőhelikopter már másodszor tért vissza a helyszínre, hogy további sebesülteket szállítson el. A légimentők a helyszínen sürgősségi ellátást biztosítanak, és gondoskodnak a legsúlyosabb sérültek légi úton történő kórházba juttatásáról. A beavatkozás továbbra is folyamatban van.

Emberi hiba állhat a háttérben

Az első információk szerint a balesetet valószínűleg emberi hiba okozhatta: az egyik mozdonyvezető nem adott előnyt az egyvágányú szakaszra való behaladáskor. A baleset pontos okait a rendőrség és a vasúttársaság vizsgálja. A helyszínt biztosították, a vasúti forgalmat pótlóbuszokkal oldják meg.

A kórház aktiválta a traumatológiai tervet

A kassai egyetemi kórház (UNLP Košice) aktiválta a traumatológiai tervet, és több sérültet fogadott. Egy súlyos sérültet már megműtöttek, a további betegek folyamatosan érkeznek a kórházakba.

Fico: „A tragédia okait alaposan ki kell vizsgálni”

A tragédiára több szlovák politikus is reagált. Peter Pellegrini államfő gyors felépülést kívánt a sérülteknek, és megköszönte a mentésben részt vevő egységek munkáját.

Robert Fico miniszterelnök közösségi oldalán így nyilatkozott:

„A rózsahegyi járásban történt vasúti baleset minden sérültjének mielőbbi felépülést kívánok, és őszintén remélem, hogy nem lesznek halálos áldozatok. Folyamatos kapcsolatban vagyok a közlekedési és a belügyminiszterrel, akik a helyszínre tartanak. Ellenzek minden elhamarkodott következtetést, a tragédia okait alapos vizsgálatnak kell feltárnia.”

A Szlovák Rendőrség hivatalos Facebook-oldalán folyamatosan frissíti a fejleményeket, részletesen beszámolnak a baleset eseményeiről és a mentésről. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu