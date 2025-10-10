október 10., péntek

Baleset

1 órája

Tragédia történt az M1-esen – percek alatt vált rémálommá a ködös reggel

Címkék#m1#tömegbaleset#tragédia#autópálya#reggel

Egy átlagosnak induló októberi reggelből percek alatt vált rémálom az M1-es autópályán. A baleset a sűrű ködben történt, és pillanatok alatt több tucat járművet sodort magával. Harminc év távlatából is nehéz elhinni, milyen gyorsan tört össze emberi sorsok sora.

Bajcsy Tünde

Az M1-es autópálya az ország egyik legforgalmasabb és legfontosabb útvonala, amely nap mint nap több ezer járművet köt össze a főváros és a nyugati határ között. A nagy forgalom, a sietés és a kedvezőtlen időjárási körülmények azonban sokszor tragédiákhoz vezethetnek. Az autópályán történt balesetek nemcsak anyagi kárt, hanem emberéleteket is követelnek. Az egyik legsúlyosabb ilyen eseményre épp harminc évvel ezelőtt került sor – egy ködös őszi reggelen.

30 éve pontosan ezen a napon történt a tragikus baleset az M1-es autópályán
30 éve pontosan ezen a napon történt a tragikus baleset az M1-es autópályán
Forrás:  Wierl Ádám /  24 Óra

Baleset az M1-es autópályán

Pontosan harminc évvel ezelőtt, 1995 októberében az M1-es autópálya ködbe burkolózott szakaszán történt az a súlyos tömegbaleset, amely három ember életét követelte és több mint egy tucat sérülttel járt. A 107-es kilométernél kedden reggel, a sűrű ködben harminc jármű – köztük személyautók, buszok és kamionok – ütközött össze egymással.

Hogyan történhetett a tragédia

A tragédia egy Budapest felé tartó IFA teherautóval kezdődött, amely zsákos cementet szállított. A mögötte érkező BMW a rossz látási viszonyok között már nem tudott megállni, és nekicsapódott a teherautónak. Az ütközés után a BMW kigyulladt, és a sofőr a lángok között vesztette életét. Utasát a mentők még kórházba szállították, de az orvosok már nem tudták megmenteni. A busz, amely szintén a köd miatt nem tudott időben fékezni, belerohant a már álló járművekbe, és a tűz továbbterjedt.

Súlyos következmények

A baleset során több tucat autó rongálódott meg, tizenkét ember került kórházba. A helyszínre érkező mentők és tűzoltók órákon át küzdöttek a lángokkal és a sérültek mentésével. Az autópályát hosszú időre le kellett zárni, hatalmas torlódás alakult ki mindkét irányban.

Az M1-es ezen szakasza azóta biztonságosabbá vált, de a tragédia emléke sokakban élénken él. Az akkori baleset intő jel maradt arra, mennyire fontos a körültekintés és az óvatosság, különösen ködös, őszi reggeleken.

 

