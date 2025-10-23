Baleset lassítja a forgalmat az M1-es autópályán

Baleset történt csütörtökön a kora esti órákban az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon a 63-as kilométerkőnél, Tata térségében. A forgalom csak a külső sávban halad. A baleset helyszínén lassulás alakult ki. - írja az útinform

Baleset történt az M1-es autópályán

Forrás: Shutterstock/Illusztráció

A tegnapi napon is baleset volt ugyanezen a szakaszon

Szerda kora délután sem egyszerű az élet az M1-es autópálya szakaszain. A kiépített terelésnél a Budapest felé vezető oldalon Tata és Tatabánya között szakaszos lassulásra, illetve torlódásra kell számítani az arra közlekedőknek. A kora délutáni óráktól újabb torlódás alakult ki a 39-es kilométerkő előtt Óbarok térségében. Aki teheti az 1-es főúton kerüljön. Késő délutánra a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Biatorbágy és Herceghalom között szintén torlódás alakult ki a kiépített terelésnél.

