Torlódás

1 órája

Baleset lassítja a forgalmat az M1-es autópályán

Baleset történt az M1-es autópályán. A helyszínen csak a külső sáv járható. Mutatjuk a részleteket.

Nagy Balázs

Baleset történt csütörtökön a kora esti órákban az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon a 63-as kilométerkőnél, Tata térségében. A forgalom csak a külső sávban halad. A baleset helyszínén lassulás alakult ki. - írja az útinform

Flashing,Lights,Of,The,Police,Car,Into,The,Checkpoint,In sziréna, elfogatóparancs, körözés, körözési lista, halálos baleset
Baleset történt az M1-es autópályán
Forrás:  Shutterstock/Illusztráció

A tegnapi napon is baleset volt ugyanezen a szakaszon

Szerda kora délután sem egyszerű az élet az M1-es autópálya szakaszain. A kiépített terelésnél a Budapest felé vezető oldalon Tata és Tatabánya között szakaszos lassulásra, illetve torlódásra kell számítani az arra közlekedőknek. A kora délutáni óráktól újabb torlódás alakult ki a 39-es kilométerkő előtt Óbarok térségében. Aki teheti az 1-es főúton kerüljön. Késő délutánra a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Biatorbágy és Herceghalom között szintén torlódás alakult ki a kiépített terelésnél.

Megrázó fotók a súlyos tatai balesetről, kiderült, hogy mi történt

Órákra megbénult a forgalom péntek délután Tatán és környékén, miután több autó is ütközött a 8119-es úton. A rendőrségtől most megtudtuk, hogy miért történt a súlyos baleset, ahol az egyik autó fel is borult.

 

 

 

