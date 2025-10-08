1 órája
Durva karambol Dorogon: hárman egymásba rohantak a forgalmas úton
Szerda délután ismét torlódás alakult ki az Esztergomi úton Dorogon. A baleset három autót érintett, a helyszínre tűzoltók és mentők is vonultak.
Újabb baleset okozott fennakadást a dorogi Esztergomi úton szerda délután. A forgalmas szakaszon három személyautó ütközött össze, a mentők és a tűzoltók is a helyszínre siettek.
Három autó futott egymásba a kereszteződésnél
A dorogimedence.hu cikke szerint a karambol a Bulhardt Vilmos utcai csomópont közelében történt. Három jármű haladt egymás mögött, amikor a sort záró, 1975-ben született sofőr által vezetett autó hátulról nekiütközött az előtte haladónak. A középső jármű pedig a lökés erejétől szintén belecsúszott az előtte lévőbe.
Ketten is megsérültek a balesetben
A baleset következtében a vétkes sofőr és az egyik vétlen jármű utasa könnyebb sérüléseket szenvedett. A mentők a helyszínen ellátták őket, egyiküket kórházba is szállították – súlyos sérülésről nem érkezett információ.
Tűzoltók, mentők, torlódás
Az esztergomi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autókat, a rendőrség a forgalom irányítását is segítette. A műszaki mentés idején torlódás alakult ki a város egyik legforgalmasabb útvonalán – ezt a vármegyei katasztrófavédelem erősítette meg a dorogi portálnak.
Nem ez volt az első hasonló baleset a héten
Ahogyan korábban arról korábban beszámoltunk, hétfő délután hat autó ütközött össze az Oroszlány és Környe közötti 8119-es úton. Akkor is tűzoltók vonultak a helyszínre, két embert kórházba szállítottak, az útszakaszt pedig lezárták. Szintén ezen a héten Tatabányán, az 1-es főút Tolnai utcai kereszteződésénél is történt egy kétjárműves karambol, ott szintén áramtalanítani kellett az egyik járművet.