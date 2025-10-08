Durva karambol Dorogon: hárman egymásba rohantak a forgalmas úton

Újabb baleset okozott fennakadást a dorogi Esztergomi úton szerda délután. A forgalmas szakaszon három személyautó ütközött össze, a mentők és a tűzoltók is a helyszínre siettek.

A baleset helyszínén a tűzoltók áramtalanították a járműveket, a mentők két sérültet is elláttak

Forrás: Facebook / Országos Mentőszolgálat

Három autó futott egymásba a kereszteződésnél

A dorogimedence.hu cikke szerint a karambol a Bulhardt Vilmos utcai csomópont közelében történt. Három jármű haladt egymás mögött, amikor a sort záró, 1975-ben született sofőr által vezetett autó hátulról nekiütközött az előtte haladónak. A középső jármű pedig a lökés erejétől szintén belecsúszott az előtte lévőbe.

Ketten is megsérültek a balesetben

A baleset következtében a vétkes sofőr és az egyik vétlen jármű utasa könnyebb sérüléseket szenvedett. A mentők a helyszínen ellátták őket, egyiküket kórházba is szállították – súlyos sérülésről nem érkezett információ.

Tűzoltók, mentők, torlódás

Az esztergomi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autókat, a rendőrség a forgalom irányítását is segítette. A műszaki mentés idején torlódás alakult ki a város egyik legforgalmasabb útvonalán – ezt a vármegyei katasztrófavédelem erősítette meg a dorogi portálnak.