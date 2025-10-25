október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nehéz helyzet

1 órája

Óriásit fordult a féléves kisfiát elveszítő tatabányai család élete, de újra gyűjtenek - itt az oka

Címkék#Bagoly Bence#szívtranszplantáció#orvosszakértő

Nincs megelégedve a kisfiúkat féléves korában elvesztett család. Bagoly Bence és felesége új orvosszakértőre gyűjt, ám a kellő összeget nem tudják finanszírozni, így a 24 éves édesapa a nyilvánosság segítségét kéri.

Gábos Orsolya

A tatabányai Bagoly Bence és felesége új orvosszakértőért gyűjt kisfiúk, Zsombor halála kivizsgálásának ügyében. Az édesapa egyebként jelenleg szívtranszplantációra készül, így tehát a családnak nagy szüksége van a segítségre.

Idén veszítette el hat hónapos kisfiát a szívbeteg Bagoly Bence
Idén veszítette el hat hónapos kisfiát a szívbeteg Bagoly Bence
Forrás: TV2 Tények

Bagoly Bence szívtranszplantációra vár, orvosszakértőt keres 

Bagoly Bence jelenleg szívtranszplantációra vár, jelenleg Eurotransplant várólistáján van, de a telefon bármelyik pillanatban megszólalhat, hogy be kell mennie a beavatkozásra a Városmajori Szív és Érgyógyászati Klinikára. Mindemellett új orvosszakértőt keresnek feleségével, mert szerintük a kirendelt tatabányai nem végezte jól munkáját.

"Fájó szívvel fordulok hozzátok segítségért. Bagoly Doma Zsombor halálának ügyében új orvosszakértő kirendelése vált szükségessé, mivel a Tatabányai Rendőrkapitányság által kijelölt szakértő véleménye szakmailag és formailag hibás, így nem fogadható el bizonyítékként." - kezdte Bence nyilvános Facebook posztját. "Egy független szakértő vállalta a vélemény elkészítését, melynek díja 100.000 Ft. Ennek összegét szeretnénk közösen összegyűjteni, hogy az igazság kiderülhessen, és Doma ügye tovább haladhasson."

A 24 éves édesapát lapunk felkereste, aki elmondta, hogy jelenleg egy fizetésből élnek, mert felesége 22 hetes terhes, az albérlet és egyéb költségek mellett ezt az összeget nehéz kigazdálkodniuk, ezért fordultak a nyilvánossághoz segítségért.

− Sajnos az orvosszakértő, akit a rendőrség jelölt ki, nem megfelelő. A kisfiúnk születési dátumát sem írták le helyesen illetve olyan időben tartalmaz állításokat, mikor Zsombor még nem is élt − állítja az apa.

Zsombor 2025.04.11-én, hat hónapos korában vesztette életét, a szülők célja pedig megadni az igazságot kisfiúk számára.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu