Óriásit fordult a féléves kisfiát elveszítő tatabányai család élete, de újra gyűjtenek - itt az oka

A tatabányai Bagoly Bence és felesége új orvosszakértőért gyűjt kisfiúk, Zsombor halála kivizsgálásának ügyében. Az édesapa egyebként jelenleg szívtranszplantációra készül, így tehát a családnak nagy szüksége van a segítségre.

Idén veszítette el hat hónapos kisfiát a szívbeteg Bagoly Bence

Forrás: TV2 Tények

Bagoly Bence szívtranszplantációra vár, orvosszakértőt keres

Bagoly Bence jelenleg szívtranszplantációra vár, jelenleg Eurotransplant várólistáján van, de a telefon bármelyik pillanatban megszólalhat, hogy be kell mennie a beavatkozásra a Városmajori Szív és Érgyógyászati Klinikára. Mindemellett új orvosszakértőt keresnek feleségével, mert szerintük a kirendelt tatabányai nem végezte jól munkáját.

"Fájó szívvel fordulok hozzátok segítségért. Bagoly Doma Zsombor halálának ügyében új orvosszakértő kirendelése vált szükségessé, mivel a Tatabányai Rendőrkapitányság által kijelölt szakértő véleménye szakmailag és formailag hibás, így nem fogadható el bizonyítékként." - kezdte Bence nyilvános Facebook posztját. "Egy független szakértő vállalta a vélemény elkészítését, melynek díja 100.000 Ft. Ennek összegét szeretnénk közösen összegyűjteni, hogy az igazság kiderülhessen, és Doma ügye tovább haladhasson."

A 24 éves édesapát lapunk felkereste, aki elmondta, hogy jelenleg egy fizetésből élnek, mert felesége 22 hetes terhes, az albérlet és egyéb költségek mellett ezt az összeget nehéz kigazdálkodniuk, ezért fordultak a nyilvánossághoz segítségért.

− Sajnos az orvosszakértő, akit a rendőrség jelölt ki, nem megfelelő. A kisfiúnk születési dátumát sem írták le helyesen illetve olyan időben tartalmaz állításokat, mikor Zsombor még nem is élt − állítja az apa.

Zsombor 2025.04.11-én, hat hónapos korában vesztette életét, a szülők célja pedig megadni az igazságot kisfiúk számára.