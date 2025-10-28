Újra pancsolhatnak a legkisebbek – jön a babaúszás a Brigetióban

A komáromi Brigetio Gyógyfürdő rendszeresen várja a legkisebbeket és szüleiket a népszerű babaúszás foglalkozásra, ahol a víz szeretete, a közös élmények és a mozgás öröme kerül középpontba. A Mindenszentek ünnepe miatt azonban most változik a megszokott menetrend, így érdemes előre tervezniük a családoknak és a fürdő vendégeinek is.

A Brigetio Gyógyfürdőben október 29-én ismét megrendezik a népszerű babaúszást, ahol a legkisebbek játékosan ismerkedhetnek meg a vízzel

Forrás: miluklub.hu

Babaúszás a terítéken

A Brigetio Gyógyfürdőben évek óta nagy népszerűségnek örvend a babaúszás, ahol a babák játékos formában ismerkedhetnek meg a vízzel, miközben fejlődik mozgáskoordinációjuk és önbizalmuk is. A szülők számára pedig ez egy különleges közös élmény, amely erősíti a kapcsolatot és segít abban, hogy a kicsik biztonságban érezzék magukat a vízben.

Idén módosult az időpont, így a babaúszás október 29-én lesz megrendezve.

Fontos tudnivalók az október 29-i alkalomról

A foglalkozás miatt október 29-én 8.30 és 11.00 óra között a tanmedence a vendégek számára nem lesz használható. A medence vizét 8.30 és 9.30 között készítik elő, 9.30 és 11.00 óra között pedig kizárólag a babaúszáson részt vevők számára lesz nyitva. A gyógyfürdő a látogatók türelmét és megértését kéri a rövid idejű korlátozás idején.

Mosolygó babák a medencében

A Brigetio Gyógyfürdő babaúszása minden alkalommal igazi élmény a családok számára – a víz csobogása, a nevetések és a közös játék nemcsak szórakozás, hanem egyben fejlődési lehetőség is a kicsiknek. A szervezők bíznak benne, hogy ezúttal is sok boldog baba és szülő vesz majd részt a programon, ahol ismét minden a pancsolás öröméről szól.