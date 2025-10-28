1 órája
Újra pancsolhatnak a legkisebbek – jön a babaúszás a Brigetióban
Ismét a legkisebbeké lesz a medence a Brigetio Gyógyfürdőben! A népszerű babaúszás-foglalkozás október 29-én várja a családokat, ahol a babák játékosan, biztonságos környezetben ismerkedhetnek meg a vízzel.
A komáromi Brigetio Gyógyfürdő rendszeresen várja a legkisebbeket és szüleiket a népszerű babaúszás foglalkozásra, ahol a víz szeretete, a közös élmények és a mozgás öröme kerül középpontba. A Mindenszentek ünnepe miatt azonban most változik a megszokott menetrend, így érdemes előre tervezniük a családoknak és a fürdő vendégeinek is.
Babaúszás a terítéken
A Brigetio Gyógyfürdőben évek óta nagy népszerűségnek örvend a babaúszás, ahol a babák játékos formában ismerkedhetnek meg a vízzel, miközben fejlődik mozgáskoordinációjuk és önbizalmuk is. A szülők számára pedig ez egy különleges közös élmény, amely erősíti a kapcsolatot és segít abban, hogy a kicsik biztonságban érezzék magukat a vízben.
Idén módosult az időpont, így a babaúszás október 29-én lesz megrendezve.
Fontos tudnivalók az október 29-i alkalomról
A foglalkozás miatt október 29-én 8.30 és 11.00 óra között a tanmedence a vendégek számára nem lesz használható. A medence vizét 8.30 és 9.30 között készítik elő, 9.30 és 11.00 óra között pedig kizárólag a babaúszáson részt vevők számára lesz nyitva. A gyógyfürdő a látogatók türelmét és megértését kéri a rövid idejű korlátozás idején.
Mosolygó babák a medencében
A Brigetio Gyógyfürdő babaúszása minden alkalommal igazi élmény a családok számára – a víz csobogása, a nevetések és a közös játék nemcsak szórakozás, hanem egyben fejlődési lehetőség is a kicsiknek. A szervezők bíznak benne, hogy ezúttal is sok boldog baba és szülő vesz majd részt a programon, ahol ismét minden a pancsolás öröméről szól.