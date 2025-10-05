33 perce
Drámai vallomás, könnyek és egy súlyos sérülés is szóba került az Ázsia Expresszben + VIDEÓK
Nem kevés izgalmat rejtett a TV2 kalandversenyének pénteki adása. Nem várt fordulatok, könnyes búcsú, kimerültség és egy súlyos sérülés is szóba került az Ázsia Expresszben.
Péntek este a szokásosnál is nagyobb izgalmakat hozott az Ázsia Expressz a tévénézők elé. A Bódi tesók döntése mindent megváltoztatott a pénteki hajszában. Felrúgtak egy korábbi szoros szövetséget, ezzel hajszába sodorva társaikat. Ám nem várt dolgok történtek a versenyben maradásért folyó küzdelemben. A verseny egyre fokozódó tempója mellett a kimerültség, indulatok és egy súlyos sérülés is napvilágot látott.
Egy felbomlott szövetség az Ázsia Expressz pénteki adásában
Az Ázsia Expressz pénteki hajszájának összeállításában kulcsszerepet játszottak a Bódi tesók, Bódi Megyer és Bódi Hunor. A testvérpár egyenes ágon ugyanis magával vihetett egy versenyzőpárost a következő heti versenyre, ahol már a döntő hetet játsszák Bali szigetén. A versenyzők egyértelműen a Galambos Bogi és Kútvölgyi Sára párosra tették voksukat, mivel a testvérpárosnak és Bogiéknak igen jó kapcsolatuk volt a verseny alatt, szövetségben játszottak, amit nem is rejtettek véka alá. Megyer és Hunor azonban a Curtis és Judie párost vitte magával a döntő hétre.
Súlyos sérüléséről vallott Galambos Bogi az Ázsia Expressz hajszája közben
A TV2 kalandrealityjének pénteki hajszája a szokásosnál is nagyobb izgalmakat hozott a versenyzőknek. A fizikai feladatokon túl logikai és ügyességi játékokban is bizonyítaniuk kellett a sztárpároknak. Az egyik fizikai feladatban kéntömböket kellett egy vállra tehető kosárban eljuttatni a 2 kilométerre található teherautóig. Galambos Bogi súlyos sérülése látott napvilágot.
Nekem volt egy gerincsérülésem, két csigolyám eltört egy síbaleset miatt sajnos és még nem épült teljesen vissza. 3 hónapig fűzőt hordtam azért, hogy védjem és csak utána lehetett fokozatosan terhelni, de nyilván még nem telt el annyi idő, hogy eredeti állapotában legyen a gerincem, ezért éreztem, hogy ott nincs ami tartsa...
-mondta Galambos Bogi.
A lány páros hősiesen küzdött, azonban harmadikként értek vissza a célba. Galambos Bogi és Kútvölgyi Sára ugyan csak később csatlakoztak a versenyhez, ám hősiesen versenyeztek a 6.évadban. Ördög Nóri a beérkezésükkor kérdezte a kieső párost, hogy mi az, amit hazavisznek Ázsiából magukkal:
Nekem személyes kérésem volt, hogy újra motivációt találjak az életemben, hogy újra érezzem azt, hogy erős vagyok. Anyukámat vesztettem el, és egy ilyen után nyilván nehéz megtalálni azt, hogy mi az ami előre visz, újra motivációt találni és erőt arra, hogy megtegyem a következő lépéseket a céljaim felé, amiket már rég kitűztem és ez a verseny nekem nagyon sokat adott abban, hogy érezzem, hogy igen is készen vagyok rá.
-mondta könnyek között Galambos Bogi.
Így érkezett Galambos Bogi és Kútvölgyi Sára az Ázsia Expressz idei évadába
Galambos Lajos, azaz Lagzi Lajcsi a jól ismert mulatós sztár, felnőtté cseperedett lánya, Galambos Bogi is harcba szállt az Ázsia Expressz fődíjáért. Nem is akárhogyan fogadták az új versenyző párost az Ázsia Expressz idei évadában.
A játékosok boldogan fogadták az új párost.
Párcserével és feszült pillanatokkal indult a középdöntő
Az Ázsia Expressz hatodik évada elérkezett a középdöntő szakaszához, ahol már minden nap kulcsfontosságú volt. A versenyzőknek Indonézia lenyűgöző tájain nemcsak a helyi szokásokhoz kapcsolódó feladatokkal, hanem egymás energiáival is meg kellett birkózniuk. A pénteki hajrá előtt a legtöbb medált begyűjtő páros automatikusan továbbjut Balira, a döntő hétre – így minden feladat tétje hatalmas.
A középdöntő hetében az egyik legnagyobb izgalmat a párcsere hozta el, amikor a megszokott partnerek helyett az ellenfél egyik tagjával kellett teljesíteni a kihívásokat. Ez nemcsak szórakoztató és vicces helyzeteket szült, hanem komoly konfliktusokat és feszültségeket is. Judie és Curtis, Tallós Rita és Barbinek Paula, Fodor Rajmund és Ungvári Miklós, a Bódi testvérek, valamint Galambos Bogi és Kútvölgyi Sára mind új oldalukat mutatták meg, miközben küzdöttek a továbbjutásért.