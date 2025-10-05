Drámai vallomás, könnyek és egy súlyos sérülés is szóba került az Ázsia Expresszben + VIDEÓK

Péntek este a szokásosnál is nagyobb izgalmakat hozott az Ázsia Expressz a tévénézők elé. A Bódi tesók döntése mindent megváltoztatott a pénteki hajszában. Felrúgtak egy korábbi szoros szövetséget, ezzel hajszába sodorva társaikat. Ám nem várt dolgok történtek a versenyben maradásért folyó küzdelemben. A verseny egyre fokozódó tempója mellett a kimerültség, indulatok és egy súlyos sérülés is napvilágot látott.

Az Ázsia Expressz pénteki adása nem várt izgalmakat hozott

Forrás: ripost.hu

Egy felbomlott szövetség az Ázsia Expressz pénteki adásában

Az Ázsia Expressz pénteki hajszájának összeállításában kulcsszerepet játszottak a Bódi tesók, Bódi Megyer és Bódi Hunor. A testvérpár egyenes ágon ugyanis magával vihetett egy versenyzőpárost a következő heti versenyre, ahol már a döntő hetet játsszák Bali szigetén. A versenyzők egyértelműen a Galambos Bogi és Kútvölgyi Sára párosra tették voksukat, mivel a testvérpárosnak és Bogiéknak igen jó kapcsolatuk volt a verseny alatt, szövetségben játszottak, amit nem is rejtettek véka alá. Megyer és Hunor azonban a Curtis és Judie párost vitte magával a döntő hétre.

Súlyos sérüléséről vallott Galambos Bogi az Ázsia Expressz hajszája közben

A TV2 kalandrealityjének pénteki hajszája a szokásosnál is nagyobb izgalmakat hozott a versenyzőknek. A fizikai feladatokon túl logikai és ügyességi játékokban is bizonyítaniuk kellett a sztárpároknak. Az egyik fizikai feladatban kéntömböket kellett egy vállra tehető kosárban eljuttatni a 2 kilométerre található teherautóig. Galambos Bogi súlyos sérülése látott napvilágot.

Nekem volt egy gerincsérülésem, két csigolyám eltört egy síbaleset miatt sajnos és még nem épült teljesen vissza. 3 hónapig fűzőt hordtam azért, hogy védjem és csak utána lehetett fokozatosan terhelni, de nyilván még nem telt el annyi idő, hogy eredeti állapotában legyen a gerincem, ezért éreztem, hogy ott nincs ami tartsa...

-mondta Galambos Bogi.

A lány páros hősiesen küzdött, azonban harmadikként értek vissza a célba. Galambos Bogi és Kútvölgyi Sára ugyan csak később csatlakoztak a versenyhez, ám hősiesen versenyeztek a 6.évadban. Ördög Nóri a beérkezésükkor kérdezte a kieső párost, hogy mi az, amit hazavisznek Ázsiából magukkal:

Nekem személyes kérésem volt, hogy újra motivációt találjak az életemben, hogy újra érezzem azt, hogy erős vagyok. Anyukámat vesztettem el, és egy ilyen után nyilván nehéz megtalálni azt, hogy mi az ami előre visz, újra motivációt találni és erőt arra, hogy megtegyem a következő lépéseket a céljaim felé, amiket már rég kitűztem és ez a verseny nekem nagyon sokat adott abban, hogy érezzem, hogy igen is készen vagyok rá.

-mondta könnyek között Galambos Bogi.