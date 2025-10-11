1 órája
Véget ért az Ázsia Expressz: Íme a győztesek és a nagy finálé pillanatai + VIDEÓK
Az Ázsia Expressz 6.évadának fináléjában két páros küzdött a 22 milliós fődíjért. A döntő napon a Tallós Rita és Barbinek Paula, illetve a Bódi tesók párosa szállt harcba az első helyért. Mutatjuk az Ázsia Expressz győzteseit és a befutó pillanatát videókon.
Nem várt izgalmak, hatalmas győzni akarás és egy óriási hajrá az Ázsia Expressz döntő napján. Péntek este véget ért az Ázsia Expressz 6.évada Bali szigetén. Az első helyezett címéért folyó küzdelemben két teljesen különböző karakterű és fizikumú páros harcolt. Barbinek Paula és Tallós Ritáék mellett a Bódi Tesók küzdöttek az első helyezésért és az azzal járó 22 millió forintos fődíjért.
Az Ázsia Expressz 6.évadának döntője
A pénteki döntő napon hatalmas hajrá és megannyi izgalom várta a műsor nézőit. A 6.évad döntőjéért 3 páros versengett meg csütörtökön. A Fodor Rajmund és Ungavári Miklós sportpáros, az anya-lánya páros Barbinek Paula és Tallós Rita, illetve a verseny során szinte végig hátráltatásban tartott Bódi Tesók. Végül Barbinek Pauláék és a Bódi Tesók jutottak be a fináléba, Fodor Rajmundék búcsúztak az utolsó előtti napon az Ázsia Expressz versenyéből.
Hatalmas izgalmak és óriási harc a fődíjért
A döntő napján ismét több feladattal néztek szembe a versenyző párosok. A fizikai feladatok mellett, logikai és ügyességi játékokban is bizonyítaniuk kellett. Az idő kulcsfontosságú volt, minden másodperc számított a kiélezett versenyben. A verseny kezdetén Barbinek Paula és Tallós Rita vették kezükbe az irányítást a logikai játékban, melyben egy tableten beírt helyes kódok biztosították az előrehaladást, ugyanis ott kapták meg a következő helyszínhez kapcsolódó nyomokat. A kiélezett versenyben egészen az ügyességi játékig az anya-lánya páros vezetett a testvérpárral szemben. A játék során egy vízalatti matematikai versenyben is bizonyítaniuk kellett a játékosoknak, melyben azokat a számot kellett megtalálniuk, amelyek megfeleltek az adott oszthatósági szabálynak. A verseny ezen pontján a két döntős páros fej-fej mellett haladt, ahol a Bódi Tesók erőt véve magukon folyamatosan ledolgozva hátrányukat megelőzték az anya-lánya párost.
Korábbi versenyzők a döntő napján
A döntő napján számos feladatnál tűntek fel az Ázsia Expressz 6.évadának korábbi versenyzői. Többek között Németh Kristóf, Ungvári Miklós, Vastag Csaba és Lakatos Levente is feladatokkal látták el a TV2 kalandrealityjének döntős párjait.
Ők nyerték az Ázsia Expressz 6. évadát
A hatalmas hajrában végül a verseny során szinte végig hátrányban lévő Bódi Tesók érkeztek meg elsőként a célba. A vörös szőnyegen végigfutva Ördög Nóra várta Bódi Megyert és Bódi Hunort. A testvérpár a fejüket fogva elsőként el sem hitték a nagyszerű hírt, amiért 6 héten keresztül küzdöttek.
Megcsináltuk... nem tudok mit mondani, soha nem nyertünk semmit az életben és igazából nem is vagyunk tehetségesek semmiben... Vannak, akik jól énekelnek, jól táncolnak, mi egy dolgot örököltünk a nagymamánktól azt a kitartást és szerintem az vitt minket ide a győzelemhez...
-mondta könnyek között Bódi Megyer a befutó pillanataiban.
