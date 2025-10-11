Véget ért az Ázsia Expressz: Íme a győztesek és a nagy finálé pillanatai + VIDEÓK

Nem várt izgalmak, hatalmas győzni akarás és egy óriási hajrá az Ázsia Expressz döntő napján. Péntek este véget ért az Ázsia Expressz 6.évada Bali szigetén. Az első helyezett címéért folyó küzdelemben két teljesen különböző karakterű és fizikumú páros harcolt. Barbinek Paula és Tallós Ritáék mellett a Bódi Tesók küzdöttek az első helyezésért és az azzal járó 22 millió forintos fődíjért.

Ők nyerték az Ázsia Expressz 6. évadát

Forrás: borsonline.hu

Az Ázsia Expressz 6.évadának döntője

A pénteki döntő napon hatalmas hajrá és megannyi izgalom várta a műsor nézőit. A 6.évad döntőjéért 3 páros versengett meg csütörtökön. A Fodor Rajmund és Ungavári Miklós sportpáros, az anya-lánya páros Barbinek Paula és Tallós Rita, illetve a verseny során szinte végig hátráltatásban tartott Bódi Tesók. Végül Barbinek Pauláék és a Bódi Tesók jutottak be a fináléba, Fodor Rajmundék búcsúztak az utolsó előtti napon az Ázsia Expressz versenyéből.

Hatalmas izgalmak és óriási harc a fődíjért

A döntő napján ismét több feladattal néztek szembe a versenyző párosok. A fizikai feladatok mellett, logikai és ügyességi játékokban is bizonyítaniuk kellett. Az idő kulcsfontosságú volt, minden másodperc számított a kiélezett versenyben. A verseny kezdetén Barbinek Paula és Tallós Rita vették kezükbe az irányítást a logikai játékban, melyben egy tableten beírt helyes kódok biztosították az előrehaladást, ugyanis ott kapták meg a következő helyszínhez kapcsolódó nyomokat. A kiélezett versenyben egészen az ügyességi játékig az anya-lánya páros vezetett a testvérpárral szemben. A játék során egy vízalatti matematikai versenyben is bizonyítaniuk kellett a játékosoknak, melyben azokat a számot kellett megtalálniuk, amelyek megfeleltek az adott oszthatósági szabálynak. A verseny ezen pontján a két döntős páros fej-fej mellett haladt, ahol a Bódi Tesók erőt véve magukon folyamatosan ledolgozva hátrányukat megelőzték az anya-lánya párost.

Korábbi versenyzők a döntő napján

A döntő napján számos feladatnál tűntek fel az Ázsia Expressz 6.évadának korábbi versenyzői. Többek között Németh Kristóf, Ungvári Miklós, Vastag Csaba és Lakatos Levente is feladatokkal látták el a TV2 kalandrealityjének döntős párjait.