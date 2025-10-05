1 órája
Az űrből is látni lehet a szenzációs lábatlani ókori temetőt
Nemrég ősi sírokra bukkantak a település határában. A leletek közt több személyes tárgyat is találtak. Az avar kori sírokról nemrég fotós posztban számoltak be a régészek.
Ismeretlen avar kori sírokat találtak a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézete és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem régészei Lábatlan határában. Az izgalmas és látványos leletekről fotókat is közöltek. Mint kiderült: űrszonda segített megtalálni az ókori sírokat.
Avar kori sírokat kutattak az űrből
A leletanyag felfedezéséhez egy 1994-ben készült légifelvétel adta az első lépés. Mint a Régészeti Intézet Facebook-oldalán részletezte a felfedezés történetét: az akkor felvételen titokzatos foltok voltak láthatóak. A két intézmény közös "nyomozásba" kezdett, vizsgálatok végül egy eddig teljesen ismeretlen, késő avar kori temetőt tártak fel lábatlani Rézhegy-dűlőnél.
A kutatás első lépése a Pécsi Légirégészeti Téka archív fotóinak elemzése volt, írták. A képeken sorosan elhelyezkedő sötétebb foltok tűntek fel, amelyek temető sírjaira utalhattak. A mai műholdképekkel összevetve kiderült: a terület ma már nem szántóföld, hanem egy gyümölcsöskert alatt húzódik. Ezek feltérképezésére magnetométeres felmérésre került sor, amely igazolta a sírok jelenlétét.
Az avarok mindennapjairól már többet tudunk, mint előtte
Május közepén kutatószondát nyitottak, amelyben három sír került elő, sekély mélységben. A munkát dokumentálták fotókkal, rajzokkal és háromdimenziós modelekkel.
A sírokból pedig az avarok olyan személyes tárgyai kerültek elő, mint például orsógomb, vascsat, fülbevaló, vaskés és vaskarika, szórványként pedig pénzérme és kerámiatöredék is napvilágra került.
Mint az intézet kiemelte: az ásatás eredményei nemcsak egy új lelőhelyet tettek ismertté, hanem betekintést engednek a térség késő avar kori közösségének életébe és temetkezési szokásaiba is.
Úgy tűnik egyébként, hogy a magyarorszégi területén levő, egykori avar kori kultúrát egyre jobban feltérképezik a régészek. A MNM Nemzeti Régészeti Intézete ennek érdekében is indította el a „Lelőhelydiagnosztika távérzékeléssel” című kutatási program, közismertebb nevén „Temetők az űrből” projektet.
Ennek célja olyan – többnyire teljesen ismeretlen – temetkezések azonosítása, amelyek sem terepbejárással, sem geofizikai vagy fémkeresős módszerekkel nem észlelhetők, és amelyekről sok esetben csak műholdfelvételek vagy archív légifotók árulkodnak, írja az intézet honlapján.
Az elmúlt félév során több mint 200 új lelőhelyet sikerült azonosítani, köztük vármegyénkben is. Ezek eredményei újraírják a népvándorlás kor temetkezési térképét.
Nemrég ugyanis Tatabánya határban, Dad határában is találtakn hasonló szenzációs leleteket. Mindkét esetben az űrből, illetve föld feletti felvételekből derült fény a leletekre.