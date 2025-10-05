Az űrből is látni lehet a szenzációs lábatlani ókori temetőt

Ismeretlen avar kori sírokat találtak a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézete és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem régészei Lábatlan határában. Az izgalmas és látványos leletekről fotókat is közöltek. Mint kiderült: űrszonda segített megtalálni az ókori sírokat.

Avar kori sírokra bukkantak Lábatlannál - az űrből is vizsgáltak

Forrás: Nemzeti Régészeti Intézet

Avar kori sírokat kutattak az űrből

A leletanyag felfedezéséhez egy 1994-ben készült légifelvétel adta az első lépés. Mint a Régészeti Intézet Facebook-oldalán részletezte a felfedezés történetét: az akkor felvételen titokzatos foltok voltak láthatóak. A két intézmény közös "nyomozásba" kezdett, vizsgálatok végül egy eddig teljesen ismeretlen, késő avar kori temetőt tártak fel lábatlani Rézhegy-dűlőnél.

A kutatás első lépése a Pécsi Légirégészeti Téka archív fotóinak elemzése volt, írták. A képeken sorosan elhelyezkedő sötétebb foltok tűntek fel, amelyek temető sírjaira utalhattak. A mai műholdképekkel összevetve kiderült: a terület ma már nem szántóföld, hanem egy gyümölcsöskert alatt húzódik. Ezek feltérképezésére magnetométeres felmérésre került sor, amely igazolta a sírok jelenlétét.

Az avarok mindennapjairól már többet tudunk, mint előtte

Május közepén kutatószondát nyitottak, amelyben három sír került elő, sekély mélységben. A munkát dokumentálták fotókkal, rajzokkal és háromdimenziós modelekkel.

A sírokból pedig az avarok olyan személyes tárgyai kerültek elő, mint például orsógomb, vascsat, fülbevaló, vaskés és vaskarika, szórványként pedig pénzérme és kerámiatöredék is napvilágra került.

Mint az intézet kiemelte: az ásatás eredményei nemcsak egy új lelőhelyet tettek ismertté, hanem betekintést engednek a térség késő avar kori közösségének életébe és temetkezési szokásaiba is.

Úgy tűnik egyébként, hogy a magyarorszégi területén levő, egykori avar kori kultúrát egyre jobban feltérképezik a régészek. A MNM Nemzeti Régészeti Intézete ennek érdekében is indította el a „Lelőhelydiagnosztika távérzékeléssel” című kutatási program, közismertebb nevén „Temetők az űrből” projektet.

Ennek célja olyan – többnyire teljesen ismeretlen – temetkezések azonosítása, amelyek sem terepbejárással, sem geofizikai vagy fémkeresős módszerekkel nem észlelhetők, és amelyekről sok esetben csak műholdfelvételek vagy archív légifotók árulkodnak, írja az intézet honlapján.