Jön a digitális autópálya matrica Ausztriában, ennyibe fog ezután kerülni

Hatalmas változás jön Ausztriában, ugyanis 2027-től az osztrák gyorsforgalmi utakra kizárólag digitálisan vehetsz majd matricát. És végleg megszűnik a szélvédőkre ragasztható autópálya matrica – jelentette be a közlekedési miniszter és az ASFINAG.

Drágul és megváltozik az osztrák autópálya matrica

Forrás: magyarok.orf.at

Csak a digitális autópálya matrica marad

Az origo.hu írása szerint az digitális vignettákat ugyan úgy be lehet majd szerezni benzinkutakon, trafikokban és a megszokott helyeken. Jelenleg a osztrák autópálya matricák 75 százaléka digitális. De a digitalizáció mellet a díjak is emelkedni fognak, jövőre személyautóknak 106,80 euró lesz, ami 41 690 forint.

Nálunk pedig az M1-es munkálatok miatt 2026-ban az éves autópálya matrica mindössze 15 ezer forint lesz azoknak akik az M1-est érintő négy vármegyében élnek. Az építkezés érinti Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyét. A több évre tervezett fejlesztés során az autópálya Budapest és Győr közötti szakasza hatsávossá válik, és számos csomópontot, hidat, felüljárót, valamint pihenőt is korszerűsítenek.