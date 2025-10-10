1 órája
Jön a digitális autópálya matrica Ausztriában, ennyibe fog ezután kerülni
Ezentúl egyszerűbb lesz az utazás és nincs többé vignetta ragaszgatás. 2027-ben az osztrák autópálya matrica már csak digitálisan formában lesz, de még mindig megveheted majd a kutakon.
Hatalmas változás jön Ausztriában, ugyanis 2027-től az osztrák gyorsforgalmi utakra kizárólag digitálisan vehetsz majd matricát. És végleg megszűnik a szélvédőkre ragasztható autópálya matrica – jelentette be a közlekedési miniszter és az ASFINAG.
Csak a digitális autópálya matrica marad
Az origo.hu írása szerint az digitális vignettákat ugyan úgy be lehet majd szerezni benzinkutakon, trafikokban és a megszokott helyeken. Jelenleg a osztrák autópálya matricák 75 százaléka digitális. De a digitalizáció mellet a díjak is emelkedni fognak, jövőre személyautóknak 106,80 euró lesz, ami 41 690 forint.
Nálunk pedig az M1-es munkálatok miatt 2026-ban az éves autópálya matrica mindössze 15 ezer forint lesz azoknak akik az M1-est érintő négy vármegyében élnek. Az építkezés érinti Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyét. A több évre tervezett fejlesztés során az autópálya Budapest és Győr közötti szakasza hatsávossá válik, és számos csomópontot, hidat, felüljárót, valamint pihenőt is korszerűsítenek.
Szeptemberben pedig eltörölték a kényelmi díjat. Ez azt jelenti már nem számíthatnak fel kényelmi díjat a viszonteladók. Eddig a kényelmi díj mértékének nem volt felső határa, így egyes viszonteladók akár több ezer forinttal is megemelhették a matrica árát a hivatalos díj felett.