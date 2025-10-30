Biztonsági kamera buktatta le az autófeltörési kísérletet Tatabányán

Tatabányán egy térfigyelő kamera felvételén látható, ahogy egy férfi egymás után több jármű kilincsét próbálja felnyitni. A biztonsági berendezés leleplezte az autófeltörési kísérletet, amelyet a tulajdonos időben észrevett. Bár feljelentés nem történt, a rendőrség óvatosságra int minden autótulajdonost.

Biztonsági kamera rögzítette az autófeltörési kísérletet Tatabányán.

Forrás: Facebook/Tatabánya

Három autót próbált feltörni

A felvételen tisztán kivehető, amint az elkövető egymás után három parkoló autó ajtaját próbálja kinyitni. Egy férfi, és egy nő társaságában érkezett, ők azonban nem vettek részt a cselekményben. A tulajdonos közbelépett, így az elkövető nem jutott be egyik járműbe sem. Bár az ügyben nem tettek feljelentést, az eset felhívja a figyelmet a biztonsági rendszerek szerepére.

Jelentsük be, ha bűncselekményt látunk

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerkesztőségünk megkeresésére közölte: 2025. szeptember 23-án nem érkezett bejelentés autólopási vagy autófeltörési kísérletről Tatabányán. Hangsúlyozták, hogy ha valaki bűncselekmény szemtanúja, vagy ilyet rögzít a biztonsági kamerája, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot.

Az autófeltörési kísérlet jogi következményei

A Büntető Törvénykönyv szerint kísérlet miatt is büntetendő az, aki egy szándékos bűncselekmény elkövetését megkezdi, de nem fejezi be. Az autófeltörési kísérlet tehát ugyanúgy büntethető, mint a befejezett cselekmény, de a bíróság mérlegelheti az enyhítést. A büntetés akár mellőzhető is, ha az elkövetés alkalmatlan eszközzel vagy módon történt – például ha a jármű zárt, riasztóval védett, és tényleges kár nem keletkezett.

Videófelvétel

A kamera a legjobb tanú

A tatabányai autófeltörési kísérlet ismét megmutatta, hogy a jól elhelyezett biztonsági kamera nemcsak a tolvajokat tartja vissza, hanem segít a bizonyításban is. Ha autónk közterületen parkol, érdemes gondoskodni megfelelő védelemről – a megelőzés mindig olcsóbb, mint a kár utólagos rendezése.