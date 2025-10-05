ATM törvény: ekkor jön az automata a kistelepülésen

Mint korábban megírtuk, a kormány törvényben kötelezte a bankokat, hogy minden, 2000 fő alatti települése kötelező ATM-et nyitni és üzemeltetni. Úgy tűnik, az egyik komárom-eszteromi településen teljesíti is az egyik bank.

ATM-et telepít a bank a kistelepülésre

Fotó: Vémi Zoltán / Forrás: MW

ATM jön minden faluba

Alkotmányos jog lett a készpénzhasználat. Az ATM-törvény rengeteg kistelepülést érin, hiszen az elmúlt években az üzemeltetési költségek növekedése és a kihasználatlanság miatt számos helyen megszűntek az ATM-ek. Emiatt sok helyen kilométereket kell utazni a legközelebbi automatáért.

Komárom-Esztergom településeit is érinti a legutóbbi döntés, amely szerint a legapróbb faluban is kötelező az ATM telepítése és nem lehet megszüntetni azokat akkor sem, ha költséges a fenntartása.

Nemrég Gyopáros Alpár kormánybiztos számolt be arról, hogy az 500 fő feletti településeken mely bankoknak elvinni az ATM-et. A listán a Komárom-Esztergom vármegyei települések is szerepelnek.

A nagysápi önkormányzat tájékoztatta a helyieket az örömhírről, hogy a településen október 15-én telepítik az új ATM-et. Balogh Miklós polgármester tájékoztatása szerint a bankautomatát az MBH Bank Nyrt. telepíti és üzemelteti majd a Művelődési Ház orvosi rendelő felőli sarkához.