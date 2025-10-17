Az aszály idén sem kíméli a várost, tovább süllyednek a felszín alatti források Tatán

Hét évvel ezelőtt, még a vízzel teli Tükör-forrás mellett sétálhattunk a tatai Cseke-tó partján. Most azonban már évek óta csak a száraz meder emlékeztet az egykor csillogó víztükörre. A városban tartósan alacsony a vízszint, és a szeptemberi testületi ülésen is szóba került, miért nem tér vissza a víz, és mit tehet Tata a forrásai és tavai megmentéséért. Az aszály a föld alatti forrásokat sem kímélte.

Hét éve még kacsák úszkáltak a Tükör-forrás vizében. Az aszály miatt azonban évek óta száraz a medre

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

A város karszt- és talajvizeinek állapotát egy kiterjedt monitoring-hálózat figyeli 2021 óta. Az adatok szerint az elmúlt években a vízszintek minden rétegben süllyedtek – a talajvíz 0,5–1 métert, a karsztvíz pedig helyenként több mint egy métert is. Ez a folyamat 2024-ben különösen felgyorsult: a rendkívül száraz időjárás miatt nemcsak a felszíni vizek apadtak el, hanem a források utánpótlása is elmaradt.

Tatát is sújtja az aszály

A szakértők szerint a gond gyökere a csapadékhiányban keresendő.