38 perce
Az aszály idén sem kíméli a várost, tovább süllyednek a felszín alatti források Tatán
Egykor a Tükör-forrás volt Tata egyik legszebb természeti ékköve, ma azonban száraz meder tátong a helyén. A hosszan tartó aszály miatt a város forrásai és tavai soha nem látott válságba kerültek.
Hét évvel ezelőtt, még a vízzel teli Tükör-forrás mellett sétálhattunk a tatai Cseke-tó partján. Most azonban már évek óta csak a száraz meder emlékeztet az egykor csillogó víztükörre. A városban tartósan alacsony a vízszint, és a szeptemberi testületi ülésen is szóba került, miért nem tér vissza a víz, és mit tehet Tata a forrásai és tavai megmentéséért. Az aszály a föld alatti forrásokat sem kímélte.
A város karszt- és talajvizeinek állapotát egy kiterjedt monitoring-hálózat figyeli 2021 óta. Az adatok szerint az elmúlt években a vízszintek minden rétegben süllyedtek – a talajvíz 0,5–1 métert, a karsztvíz pedig helyenként több mint egy métert is. Ez a folyamat 2024-ben különösen felgyorsult: a rendkívül száraz időjárás miatt nemcsak a felszíni vizek apadtak el, hanem a források utánpótlása is elmaradt.
Tatát is sújtja az aszály
A szakértők szerint a gond gyökere a csapadékhiányban keresendő.
- 2023-ban szokatlanul sok eső hullott – több mint 800 milliméter, ami 30 százalékkal haladta meg az átlagot
- 2024-ben mindössze 477 milliméter esett
- 2025-ben pedig még ennél is kevesebb: az év első nyolc hónapjában alig 214 milliméter csapadék hullott Tatán, ami az ilyenkor szokásos mennyiségnek csupán a fele.
Fotókon a száz évvel ezelőtti Tata, a turisták egykori kedvenc úti céljai
A csapadékhiány hatására a karsztvíztárolók utánpótlása gyakorlatilag megszűnt, a források vízhozama csökkent, több helyen pedig teljesen elapadt. A Tükör-forrásban például 2025 augusztusában már több mint két méterrel a rács alatt mérték a vízszintet. A szakértők szerint az elmúlt évtizedekben nem volt példa ilyen mértékű, tartós süllyedésre.
Az Országos Vízügyi Igazgatóság előrejelzése szerint 2025 az eddigi legszárazabb év lehet Magyarországon. A Duna vízhozama csökken, a Tisza forrásvidékén alig van hó, a talajvízszint pedig országosan is mélyen a megszokott alatt van.
Mit tehetünk? – Vízvisszatartás és alkalmazkodás
A tatai önkormányzat és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság közös célja, hogy a víz helyben maradjon. Az állami tározók kapacitása korlátozott, ezért egyre fontosabb a táji szintű vízvisszatartás. A „Vizet a tájba” program keretében a gazdák és földtulajdonosok is felajánlhatják területeiket, ahol természetes módon lehetne vizet megtartani.
Klímaváltozás miatt csökken a tatai források vízszintje
Tata az elmúlt években maga is több lépést tett a helyi vízmegtartás érdekében: esőkerteket alakítottak ki a Nádas utcában, zöldfelületeket és szikkasztó burkolatokat hoztak létre a II. János Pál téren, és vizsgálják a belvízcsatornák feltöltésének lehetőségét is. A Fényes-patak gátjánál végzett kísérlet például sikeres volt: a korábban száraz mederben újra megjelent a víz, és néhány napon belül a vadak is visszatértek a partszakaszra.
Víz nélkül nincs élet – de még van remény
A város ikonikus tavai, forrásai és patakjai nem csupán természeti értékek, hanem Tata identitásának részei. A Cseke-tó, a Fényes-források, az Angolpark és a Tükör-forrás sorsa szorosan összefonódik a város jövőjével.
Bár a helyzet aggasztó, a szakértők szerint még nem késő cselekedni. A vízvisszatartás, a tudatos vízhasználat és a természetes megoldások segíthetnek abban, hogy a város vizei újraéledjenek.
Ahogy a polgármesteri előterjesztés is hangsúlyozza: „Víz nélkül nincs élet, és Tata sem lehet Tata a forrásai nélkül. A feladat közös – a természeté, a szakembereké és a városlakóké egyaránt.”