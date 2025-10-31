1 órája
Ne idd meg ezt az ásványvizet! Káros az egészségre ez a szénsavmentes víz
Az egészségre ártalmas termék került a boltok polcaira. Termékvisszahívásra került sor az Auchan áruház egyik ásványvize miatt, melyben mikrobiológiai eltérést találtak.
Újabb terméket hívott vissza a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Most az Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvize okozza a drámát. A 1,5 literes kiszerelésű ásványvízről kiderült, hogy komoly egészségügyi hatásai vannak.
Veszélyes ásványvíz, visszahívták az Auchanos vizet
Termékvisszahívására került az Auchan Magyarország Kft. az által forgalmazott Auchan Kedvenc Primavera 1,5 literes szénsavmentes ásványvize.
A termék adatai:
- Megnevezése: Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 l
- Minőségét megőrzi: 2026. 06. 18.
- Forgalmazó: Auchan Magyarország Kft.
- Termékvisszahívás oka: mikrobiológiai nem-megfelelőség.
Az NKFH gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. Amennyiben valaki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt, és a termék még a birtokában van, kérjük, hogy azt ne fogyassza el!
