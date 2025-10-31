október 31., péntek

Termékvisszahívás

2 órája

Ne idd meg ezt az ásványvizet! Káros az egészségre ez a szénsavmentes víz

Az egészségre ártalmas termék került a boltok polcaira. Termékvisszahívásra került sor az Auchan áruház egyik ásványvize miatt, melyben mikrobiológiai eltérést találtak.

Újabb terméket hívott vissza a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Most az Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvize okozza a drámát. A 1,5 literes kiszerelésű ásványvízről kiderült, hogy komoly egészségügyi hatásai vannak.

Veszélyes ásványvíz: ezért hívták vissza az Auchan termékét
Forrás: NKFH

Veszélyes ásványvíz, visszahívták az Auchanos vizet

Termékvisszahívására került az Auchan Magyarország Kft. az által forgalmazott Auchan Kedvenc Primavera 1,5 literes szénsavmentes ásványvize.

A termék adatai:

  • Megnevezése: Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 l
  • Minőségét megőrzi: 2026. 06. 18.
  • Forgalmazó: Auchan Magyarország Kft.
  • Termékvisszahívás oka: mikrobiológiai nem-megfelelőség.

Az NKFH gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. Amennyiben valaki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt, és a termék még a birtokában van, kérjük, hogy azt ne fogyassza el!

A hónap elején egy veszélyes fokhagymát hívtak vissza a boltok polcairól. Az életveszélyes termék egy holland szállítón keresztül Magyarországra is bekerült.

 

