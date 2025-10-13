Két nagyértékű ingatlan kerül kalapács alá

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) elektronikus aukciós felületén újabb két, jelentős értékű tatabányai ingatlan kerül értékesítésre a közeljövőben. A városban található volt földhivatali épület, valamint a volt Péch Antal iskola tanműhelye is árverésre kerül, mindkettő komoly fejlesztési lehetőséget kínál a leendő tulajdonosok számára.

Újabb ingatlanok kerülnek árverése Tatabányán, többek között a Péch Antal technikum tanműhelye

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Árverés alatt az egykori földhivatal és a tanműhely

Az egyik értékesítésre kínált ingatlan a volt földhivatali épület a Napsugár utcában, amelynek kikiáltási ára 82 868 000 forint. Az ingatlan alapterülete 170 négyzetméter, és sokoldalúan hasznosítható: lakások kialakítására éppúgy alkalmas, mint irodaházként való működtetésre. Az árverési biztosíték összege 9 500 000 forint, amelyet október 13-ig kell befizetni. A licitálás október 15-én 8:00-kor indul, és október 17-én 21:00-kor zárul.

A másik árverésen szereplő ingatlan a volt Péch Antal iskola tanműhelye a Széchenyi utcában, 267 335 000 forintos kikiáltási árral. Az ingatlan egy műhelyből és egy háromszintes oktatóépületből áll, amely szintenként négy tantermet, valamint a működéshez szükséges kiszolgáló helyiségeket tartalmaz. Az árverési biztosíték 28 000 000 forint, befizetési határideje szintén október 13. A licitálás időszaka megegyezik a másik tatabányai ingatlanéval.

Az árverések – a lakóingatlanokhoz hasonlóan – az MNV Zrt. elektronikus aukciós felületén zajlanak, ahol az érdeklődők részletes információkat találhatnak az árverés menetéről, a pályázati feltételekről és a dokumentációkról.

Mindkét ingatlan kiemelt lehetőséget kínál a tatabányai ingatlanpiacon, hiszen frekventált elhelyezkedésük és jó állapotuk miatt akár befektetési, akár közösségi, oktatási vagy lakófunkcióra is könnyen átalakíthatók.