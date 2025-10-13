október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

17°
+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Licit

38 perce

Két nagyértékű ingatlan kerül kalapács alá

Címkék#Péch Antal iskola#földhivatal#épület

Újabb ingatlanokon szeretne túladni Tatabánya. Árverés alatt két, a város életében fontos épület: az egykori földhivatal és a Péch Antal tanműhely.

Gábos Orsolya

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) elektronikus aukciós felületén újabb két, jelentős értékű tatabányai ingatlan kerül értékesítésre a közeljövőben. A városban található volt földhivatali épület, valamint a volt Péch Antal iskola tanműhelye is árverésre kerül, mindkettő komoly fejlesztési lehetőséget kínál a leendő tulajdonosok számára.

árverés
Újabb ingatlanok kerülnek árverése Tatabányán, többek között a Péch Antal technikum tanműhelye
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Árverés alatt az egykori földhivatal és a tanműhely

Az egyik értékesítésre kínált ingatlan a volt földhivatali épület a Napsugár utcában, amelynek kikiáltási ára 82 868 000 forint. Az ingatlan alapterülete 170 négyzetméter, és sokoldalúan hasznosítható: lakások kialakítására éppúgy alkalmas, mint irodaházként való működtetésre. Az árverési biztosíték összege 9 500 000 forint, amelyet október 13-ig kell befizetni. A licitálás október 15-én 8:00-kor indul, és október 17-én 21:00-kor zárul.

A másik árverésen szereplő ingatlan a volt Péch Antal iskola tanműhelye a Széchenyi utcában, 267 335 000 forintos kikiáltási árral. Az ingatlan egy műhelyből és egy háromszintes oktatóépületből áll, amely szintenként négy tantermet, valamint a működéshez szükséges kiszolgáló helyiségeket tartalmaz. Az árverési biztosíték 28 000 000 forint, befizetési határideje szintén október 13. A licitálás időszaka megegyezik a másik tatabányai ingatlanéval.

Az árverések – a lakóingatlanokhoz hasonlóan – az MNV Zrt. elektronikus aukciós felületén zajlanak, ahol az érdeklődők részletes információkat találhatnak az árverés menetéről, a pályázati feltételekről és a dokumentációkról.

Mindkét ingatlan kiemelt lehetőséget kínál a tatabányai ingatlanpiacon, hiszen frekventált elhelyezkedésük és jó állapotuk miatt akár befektetési, akár közösségi, oktatási vagy lakófunkcióra is könnyen átalakíthatók.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu