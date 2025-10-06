Izzadtak a diákok a Turul lábánál: embert próbáló kihívás várt a tatabányai diákokra

Második alkalommal bonyolította le a tatabányai Árpád Gimnázium a Gerecse Vetélkedő névre keresztelt természettudományos versenyt. Összesen húsz csapat versengett a Turulnál, Tatabánya legikonikusabb turistacélpontjánál.

Forrás: Tatabányai Árpád Gimnázium

A természettudományos versenyben - melynek megnyitója délelőtt tíz órakor vette kezdetét - húsz csapat mérte össze tudását, és teljesítették a legkülönfélébb feladatokat is a Turul madár szárnyai alatt. A megmérettetésen a város 7. és 8. osztályos diákcsapatai csatáztak a természettudományok világával kapcsolatosan. A jó hangulatú, játékos vetélkedőt végül a Bárdos László Gimnázium Pitypangok nevű csapata nyerte meg, második lett az Árpád Gimnázium diákjaiból összeállt Gumimaci kommandó nevű csapat, míg a dobogó harmadik fokán a Szent Margit Gimnázium Természetes négyes elnevezésű csapata végzett.

Az állomásokon biológiai, földrajzi, kémiai, matematikai feladatokat oldottak meg a diákok, és minden csapatot egy-egy Árpád Gimnáziumba járó "mentordiák" kísért.