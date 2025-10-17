Így lesz egészséges, üde és ragyogó a bőröd – a kozmetikus szerint ez a három lépés a kulcs

A tudatos bőrápolás ma már nem luxus, hanem önápolás. A közösségi médiában nap mint nap új skincare trendek hódítanak – retinol, hialuronsav, niacinamid, vagy éppen a koreai „glass skin” hatás. De honnan tudhatjuk, mi működik valóban, és mit érdemes beépíteni a mindennapi arcápolási rutinba? Erről beszélgettünk Diószegi Teodórával, a komáromi Bellis Kozmetika tulajdonosával, aki a természetes és tudatos szépségápolás híve.

A kozmetikus szerint a megfelelő arctisztítás, hidratálás és fényvédelem az arcápolási rutin alapja

Forrás: Beküldött fotó

Az arcápolási rutin alapja

Egy tudatos arcápolás alapját mindig a arctisztítás, hidratálás és fényvédelem hármasa adja

– hangsúlyozza Diószegi Teodóra kozmetikus. A szakember szerint ezek nélkül semmilyen hatóanyag nem tud igazán hatékonyan működni.

Az „alap hatóanyagok”, amikre mindenkinek szüksége lehet:

Hialuronsav és glicerin: vízmegkötők, amik segítenek megőrizni a bőr hidratáltságát.

Niacinamid (B3-vitamin): egységesíti a bőrtónust és erősíti a bőr védőrétegét – de érzékeny bőrűeknél irritációt is okozhat.

Panthenol (B5-provitamin): nyugtató, regeneráló hatóanyag, ami segíti a bőrbarrier helyreállítását.

C-vitamin: erős antioxidáns, amely támogatja a kollagéntermelést és védi a bőrt a környezeti hatásoktól.

A fényvédő kihagyása az egyik legnagyobb hiba. Nélküle minden más termék hatékonysága csökken

– teszi hozzá a kozmetikus.

Hatóanyagok, amikkel óvatosan kell bánni

A retinol és a savak (AHA, BHA) sokak kedvencei, de könnyen irritációt okozhatnak, ha rosszul használjuk őket.

A retinol remek öregedésgátló, de fokozatosan kell hozzászoktatni a bőrt, különben hámlást és pirosodást okozhat

– figyelmeztet Teodóra.

Az AHA-savak (pl. glikolsav, tejsav) inkább a szárazabb, fakó bőrre valók, míg a szalicilsav (BHA) zsíroldékony, így a zsíros arcbőr és a pattanások kezelésében hatékonyabb.

A kollagén viszont gyakran félreértett összetevő, mivel külsőleg nem épül be a bőrbe, inkább hidratáló filmréteget képez, ami selymesebbé teszi az arcbőrt – ismerteti Teodóra.

Mit ne kombinálj egymással?

Retinol + AHA/BHA-savas hámlasztók – együtt túl irritálóak lehetnek.

C-vitamin + Niacinamid – modern formulákban már együtt is működhetnek, de jobb külön napszakban alkalmazni: C-vitamin reggel, niacinamid este.

Retinol és C-vitamin – mindkettő fényérzékeny, így inkább külön-külön használd őket.

Milyen hatóanyagokra van szükséged életkor szerint?

Természetesen az sem mindegy, milyen életszakaszban vagyunk épp, hiszen ahogy telnek az évek, úgy öregszik az arcbőrünk is és bizonyos anyagokat már nem fog termelni természetes módon. Így a különböző kozmetikai szerek ebben segíthetnek, hogy fiatalosan tartsuk az arcbőrünket a különböző hatóanyagok segítségével.