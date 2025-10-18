Megállíthatatlanul pusztít a szőlőjárvány: újabb borvidékek estek áldozatul

Lopakodva, de feltartóztathatatlanul terjed hazánkban a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget okozó fitoplazma. Az aranyszínű sárgaság nemcsak a borászatot fenyegeti, hanem a vidéki közösségek jövőjét is beárnyékolja. A legfrissebb hatósági adatok szerint mára csupán két vármegye maradt mentes a fertőzéstől.

Az aranyszínű sárgaság komoly fenyegetést jelent a hazai szőlőültetvényekre és borvidékekre

Forrás: Getty Images

Tokaj és Mátra is bekerült a fertőzött borvidékek közé

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal jelentése szerint a fitoplazma már 17 vármegyében és 20 borvidéken kimutatható. Új fertőzött területként a Mátrai és Tokaji borvidék is felkerült a listára. A hatóságok gyors beavatkozással próbálják elejét venni a további terjedésnek: a fertőzött területeken 1 kilométeres sugarú körben elrendelik a tünetes tőkék megsemmisítését, míg egy 3 kilométeres biztonsági zónában fokozott ellenőrzéseket végeznek – derült ki az InfoRádió beszámolójából.

Drónos felderítéssel és szemlecsoportokkal küzdenek az aranyszínű sárgaság ellen

A fokozódó járványhelyzet miatt a szeptemberi kormányülésen elhatározták, hogy országosan 2000 szemlecsoportot állítanak fel, amelyeket a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa szervez, a Nébih szakmai támogatásával. A technológiai újítások is szerepet kapnak a védekezésben: október 9-én elindult a drónos felderítés, amely mesterséges intelligenciával azonosítja a fertőzés gyanúját keltő szőlőtőkéket – Somogy vármegyében már légi növényvédelemre is sor került.