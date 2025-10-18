október 18., szombat

Lukács névnap

+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szőlő

12 perce

Megállíthatatlanul pusztít a szőlőjárvány: újabb borvidékek estek áldozatul

Címkék#fitoplazma#szőlőtőkék#borvidék#védelem

Újabb borvidékeken ütötte fel a fejét a szőlőtőkék egyik legveszélyesebb kórokozója. Az aranyszínű sárgaság egyre több vármegyében okoz riadalmat a gazdák körében.

Kemma.hu

Lopakodva, de feltartóztathatatlanul terjed hazánkban a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget okozó fitoplazma. Az aranyszínű sárgaság nemcsak a borászatot fenyegeti, hanem a vidéki közösségek jövőjét is beárnyékolja. A legfrissebb hatósági adatok szerint mára csupán két vármegye maradt mentes a fertőzéstől.

Az aranyszínű sárgaság komoly fenyegetést jelent a hazai szőlőültetvényekre és borvidékekre
Az aranyszínű sárgaság komoly fenyegetést jelent a hazai szőlőültetvényekre és borvidékekre
Forrás: Getty Images

Tokaj és Mátra is bekerült a fertőzött borvidékek közé

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal jelentése szerint a fitoplazma már 17 vármegyében és 20 borvidéken kimutatható. Új fertőzött területként a Mátrai és Tokaji borvidék is felkerült a listára. A hatóságok gyors beavatkozással próbálják elejét venni a további terjedésnek: a fertőzött területeken 1 kilométeres sugarú körben elrendelik a tünetes tőkék megsemmisítését, míg egy 3 kilométeres biztonsági zónában fokozott ellenőrzéseket végeznek  – derült ki az InfoRádió beszámolójából.

Drónos felderítéssel és szemlecsoportokkal küzdenek az aranyszínű sárgaság ellen

A fokozódó járványhelyzet miatt a szeptemberi kormányülésen elhatározták, hogy országosan 2000 szemlecsoportot állítanak fel, amelyeket a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa szervez, a Nébih szakmai támogatásával. A technológiai újítások is szerepet kapnak a védekezésben: október 9-én elindult a drónos felderítés, amely mesterséges intelligenciával azonosítja a fertőzés gyanúját keltő szőlőtőkéket – Somogy vármegyében már légi növényvédelemre is sor került.

Milliárdos támogatás a borvidékek védelmére

Ahogy korábban beszámoltunk róla, az állam már jelentős összegeket mozgósított a védekezésre: 1,3 milliárd forintot különítettek el az érintett ültetvények kivágására, további 800 millió forintot a drónos felderítésre, és 1,7 milliárd forint jut az őszi-tavaszi permetezésekre. A kormány a történelmi borvidékek védelmét kiemelt nemzeti ügyként kezeli, hiszen a betegség nem csupán mezőgazdasági, hanem turisztikai és kulturális értékeket is veszélyeztet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu