Megállíthatatlanul pusztít a szőlőjárvány: újabb borvidékek estek áldozatul
Újabb borvidékeken ütötte fel a fejét a szőlőtőkék egyik legveszélyesebb kórokozója. Az aranyszínű sárgaság egyre több vármegyében okoz riadalmat a gazdák körében.
Lopakodva, de feltartóztathatatlanul terjed hazánkban a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget okozó fitoplazma. Az aranyszínű sárgaság nemcsak a borászatot fenyegeti, hanem a vidéki közösségek jövőjét is beárnyékolja. A legfrissebb hatósági adatok szerint mára csupán két vármegye maradt mentes a fertőzéstől.
Tokaj és Mátra is bekerült a fertőzött borvidékek közé
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal jelentése szerint a fitoplazma már 17 vármegyében és 20 borvidéken kimutatható. Új fertőzött területként a Mátrai és Tokaji borvidék is felkerült a listára. A hatóságok gyors beavatkozással próbálják elejét venni a további terjedésnek: a fertőzött területeken 1 kilométeres sugarú körben elrendelik a tünetes tőkék megsemmisítését, míg egy 3 kilométeres biztonsági zónában fokozott ellenőrzéseket végeznek – derült ki az InfoRádió beszámolójából.
Drónos felderítéssel és szemlecsoportokkal küzdenek az aranyszínű sárgaság ellen
A fokozódó járványhelyzet miatt a szeptemberi kormányülésen elhatározták, hogy országosan 2000 szemlecsoportot állítanak fel, amelyeket a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa szervez, a Nébih szakmai támogatásával. A technológiai újítások is szerepet kapnak a védekezésben: október 9-én elindult a drónos felderítés, amely mesterséges intelligenciával azonosítja a fertőzés gyanúját keltő szőlőtőkéket – Somogy vármegyében már légi növényvédelemre is sor került.
Ez már nem játék: kormányzati válasz jött a szőlőkabócás pusztításra
Milliárdos támogatás a borvidékek védelmére
Ahogy korábban beszámoltunk róla, az állam már jelentős összegeket mozgósított a védekezésre: 1,3 milliárd forintot különítettek el az érintett ültetvények kivágására, további 800 millió forintot a drónos felderítésre, és 1,7 milliárd forint jut az őszi-tavaszi permetezésekre. A kormány a történelmi borvidékek védelmét kiemelt nemzeti ügyként kezeli, hiszen a betegség nem csupán mezőgazdasági, hanem turisztikai és kulturális értékeket is veszélyeztet.
