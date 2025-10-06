Üzent a borászoknak Bencsik János: nagyobb lehet a kár, mint azt elképzeljük

A borászat nemcsak jelentős ágazata a magyar gazdaságnak, hanem az idegenforgalomra is hatással van. Az egyre gyorsabban terjedő aranyszínű sárgaság szőlőbetegségről és a neszmélyi borvidékről is beszélgetett a Kemma.hu Bencsik János országgyűlési képviselővel az esztergomi Boralagúton.

Aranyszínű sárgaság szőlőbetegség

Fotó: Wierl Ádám

Boralagúton a neszmélyi borvidék borai - aranyszínű sárgaság is szóba került

Idén második alkalommal változott át az esztergomi Sötétkapu a bor- és gasztronómia szerelmeseinek központjává. Az Esztergomi Bor és Gasztro Barátok által szervezett II. Boralagút a borkultúra helyi népszerűsítését célozta meg idén is. A neszmélyi borvidék és több Esztergom környéki borászat képviseltette magát, köztük Bencsik János pincészete, a Kisbaka is. A képviselő a tavalyi eseményen is ott volt, idén is több, 2024-es borral érkezett.

– A Boralagút a neszmélyi borvidék egyik fontos csücskében, Esztergomban van. A rendezvény legfontosabb üzenete pedig a neszmélyi borvidék borászainak és a gasztronómia képviselőinek együttműködése és találkozási lehetősége – fogalmazott Bencsik János, aki hozzátette: jólesik neki, hogy a rendezvényre meghívják a Neszmély-környéki borászokat. Elárulta, hogy a szombati fesztiválon nála főleg a 2022-ben bemutatott Hashtaget és a kadarkát keresték.

Gyorsabban pusztít, mint a filoxéria

A képviselővel a borászokat és a szőlőtermelőket most leginkább foglalkoztató, az amerikai szőlőkabóca által terjesztett aranyszínű sárgaságra tértünk át. Mint nemrég beszámoltunk: Bencsik János Facebook-posztban is figyelmeztetett a probléma nagyságára, amelynek megállítására kormányzati program is indult.

– A betegség sajnos már a Neszmélyi borvidéken is jelen van, feljegyzés született a megjelenéséről.

Jelenleg országosan 1 százalék alatt van a fertőzöttség. Ám, ha nem lépünk időben a betegség ellen, akkor öt éven belül megfeleződhet a szőlőterület nagysaga.

Ennek megelőzésére szervezett, jól összefogott védekezésre van szükség - nyomatékosította a képviselő. -

Az amerikai szőlőkabóca által terjesztett betegség gyorsan terjed. Olyannyira, hogy potenciálisan nagyobb kárt tesz rövidtávon, mint a filoxéria 100-150 évvel ezelőtt

- fogalmazott.