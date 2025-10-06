51 perce
Üzent a borászoknak Bencsik János: nagyobb lehet a kár, mint azt elképzeljük
A neszmélyi borvidék borai találkoztak a Sötékapuban. A II. Boralagúton a borvidéken is megjelent aranyszínű sárgaságról kérdeztük a borász-országgyűlési képviselőt.
A borászat nemcsak jelentős ágazata a magyar gazdaságnak, hanem az idegenforgalomra is hatással van. Az egyre gyorsabban terjedő aranyszínű sárgaság szőlőbetegségről és a neszmélyi borvidékről is beszélgetett a Kemma.hu Bencsik János országgyűlési képviselővel az esztergomi Boralagúton.
Boralagúton a neszmélyi borvidék borai - aranyszínű sárgaság is szóba került
Idén második alkalommal változott át az esztergomi Sötétkapu a bor- és gasztronómia szerelmeseinek központjává. Az Esztergomi Bor és Gasztro Barátok által szervezett II. Boralagút a borkultúra helyi népszerűsítését célozta meg idén is. A neszmélyi borvidék és több Esztergom környéki borászat képviseltette magát, köztük Bencsik János pincészete, a Kisbaka is. A képviselő a tavalyi eseményen is ott volt, idén is több, 2024-es borral érkezett.
– A Boralagút a neszmélyi borvidék egyik fontos csücskében, Esztergomban van. A rendezvény legfontosabb üzenete pedig a neszmélyi borvidék borászainak és a gasztronómia képviselőinek együttműködése és találkozási lehetősége – fogalmazott Bencsik János, aki hozzátette: jólesik neki, hogy a rendezvényre meghívják a Neszmély-környéki borászokat. Elárulta, hogy a szombati fesztiválon nála főleg a 2022-ben bemutatott Hashtaget és a kadarkát keresték.
Gyorsabban pusztít, mint a filoxéria
A képviselővel a borászokat és a szőlőtermelőket most leginkább foglalkoztató, az amerikai szőlőkabóca által terjesztett aranyszínű sárgaságra tértünk át. Mint nemrég beszámoltunk: Bencsik János Facebook-posztban is figyelmeztetett a probléma nagyságára, amelynek megállítására kormányzati program is indult.
– A betegség sajnos már a Neszmélyi borvidéken is jelen van, feljegyzés született a megjelenéséről.
Jelenleg országosan 1 százalék alatt van a fertőzöttség. Ám, ha nem lépünk időben a betegség ellen, akkor öt éven belül megfeleződhet a szőlőterület nagysaga.
Ennek megelőzésére szervezett, jól összefogott védekezésre van szükség - nyomatékosította a képviselő. -
Az amerikai szőlőkabóca által terjesztett betegség gyorsan terjed. Olyannyira, hogy potenciálisan nagyobb kárt tesz rövidtávon, mint a filoxéria 100-150 évvel ezelőtt
- fogalmazott.
Az Észak-Dunántúlon is ledobták az atomot: terjed a rettenet, azonnali megoldás kell
A betegséget az amerikai szőlőkabóca terjeszti. A képviselő-borász felhíta a figyelme: az állat repül, tehát bárhová elviheti a betegséget, amely három év alatt el is pusztítatja az ültetvényt:
- az első évben csökken a terméshozam
- a második évben romlik a termés minősége,
- harmadik évben ki is pusztul a tőke.
–Ha továbbmegyünk a kérdésben, akkor a veszélyes betegség nemcsak a borászatra van hatassal, hanem az idegenforgalomra is. Az idegenforgalmi központok borvidékekhez kapcsolódnak (borturizmus). Ezáltal a gazdasági hatás is oriási- fogalmazott Bencsik János.
Országosan ellenőrzik az ültetvényeket
– Az aranyszínű sárgaság évente tizszeresére növeli a beteg tökék arányát, 30 százalékos fertőzöttség esetén mindent ki kell vágni. A megelőzés érdekében bizottságokat állított fel a kormány, amelyek az országan levő ültetvényeket ellenőrzik, még a levélhullás előtt. Amelyik beteg tőke, azt ki kell vágni. A megelőzéshez pedig összefogás kell, egyszerre kell védekezni a kabóca ellen.
Szakértőt hívott a Duna-parti város a szőlőgyilkos betegség miatt
Mi az aranyszínű sárgaság?
Az aranyszínű sárgatság nevű szőlőbetegséget 2013-ban fedezték fel és igazolták egy zalai szőlőtrületen. A kórokozó jelentőségét mutatja, hogy szerepel az Európai Unió tagállamainak közös karantén listáján, így az ezzel összhangban álló hazai növény-egészségügyi rendeletben is.
Augusztus és szeptember hónapokban a főerek mentén krémsárga foltok jelennek meg, amelyek fokozatosan terjednek a levélfelületen, végül a teljes levél elszárad. Az így elhalt, megkeményedett levelek ősszel később hullanak le, mint az egészségesek. Télen a be nem érett vesszők elfeketednek és elpusztulnak. A következő tavasszal a megmaradt rügyekből keletkező virágzat leszárad, kevesebb fürt képződik. Késői fertőzés esetén a bogyók zsugorodnak, megbarnulnak, rossz ízűvé válnak, írja a NÉBIH.
Elhanyagolt területek tulajdonosait felszolítják, hatósági felszólításra irtás történik. A kormány egyébként nemrég kormányrendeletet hozott a súlyosbodó fertőzöttség megállításáért. Mint ebben írják: a betegség ellen kizárólag a növényvédő szeres védekezés nem elegendő. Mára egyértelművé vált, hogy mindez kizárólag minden érintett szereplő közös fellépésével tehető csak meg.
Mivel a fertőzött növények már nem menthetők meg, a megelőzés és a védekezés kiemelten fontos. Szeptember 25-én pedig kormányrendeletben 1,4 milliárd forintot különített el újabb megelőzési lépésekre.
A képviselő az újratelepítésről elmondta: a kivágott területeken három évig nem szabad új tőkéket ültetni. Az újratelepítés után pedig legalább három év kell, mire érdemleges termést hoznak a tőkék - a kártalanításról is ekkor lehet beszélni, ahogy az a szeptember 25-i Kormányinfón is elhangzott.