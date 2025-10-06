október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

12°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szőlőbetegség

51 perce

Üzent a borászoknak Bencsik János: nagyobb lehet a kár, mint azt elképzeljük

Címkék#aranyszínű sárgaság#Bencsik János#neszmélyi borvidék

A neszmélyi borvidék borai találkoztak a Sötékapuban. A II. Boralagúton a borvidéken is megjelent aranyszínű sárgaságról kérdeztük a borász-országgyűlési képviselőt.

Kemma.hu

A borászat nemcsak jelentős ágazata a magyar gazdaságnak, hanem az idegenforgalomra is hatással van. Az egyre gyorsabban terjedő aranyszínű sárgaság szőlőbetegségről és a neszmélyi borvidékről is beszélgetett a Kemma.hu Bencsik János országgyűlési képviselővel az esztergomi Boralagúton.

Szőlő- Aranyszínű sárgaság
Aranyszínű sárgaság szőlőbetegség
Fotó: Wierl Ádám

Boralagúton a neszmélyi borvidék borai - aranyszínű sárgaság is szóba került

Idén második alkalommal változott át az esztergomi Sötétkapu a bor- és gasztronómia szerelmeseinek központjává. Az Esztergomi Bor és Gasztro Barátok által szervezett II. Boralagút a borkultúra helyi népszerűsítését célozta meg idén is. A neszmélyi borvidék és több Esztergom környéki borászat képviseltette magát, köztük Bencsik János pincészete, a Kisbaka is. A képviselő a tavalyi eseményen is ott volt, idén is több, 2024-es borral érkezett.

– A Boralagút a neszmélyi borvidék egyik fontos csücskében, Esztergomban van. A rendezvény legfontosabb üzenete pedig a neszmélyi borvidék borászainak és a gasztronómia képviselőinek együttműködése és találkozási lehetősége – fogalmazott Bencsik János, aki hozzátette: jólesik neki, hogy a rendezvényre meghívják a Neszmély-környéki borászokat. Elárulta, hogy a szombati fesztiválon nála főleg a 2022-ben bemutatott Hashtaget és a kadarkát keresték. 

Gyorsabban pusztít, mint a filoxéria

A képviselővel a borászokat és a szőlőtermelőket most leginkább foglalkoztató, az amerikai szőlőkabóca által terjesztett aranyszínű sárgaságra tértünk át. Mint nemrég beszámoltunk: Bencsik János Facebook-posztban is figyelmeztetett a probléma nagyságára, amelynek megállítására kormányzati program is indult.

– A betegség sajnos már a Neszmélyi borvidéken is jelen van, feljegyzés született a megjelenéséről. 

Jelenleg országosan 1 százalék alatt van a fertőzöttség. Ám, ha nem lépünk időben a betegség ellen, akkor öt éven belül megfeleződhet a szőlőterület nagysaga. 

Ennek megelőzésére szervezett, jól összefogott védekezésre van szükség - nyomatékosította a képviselő. - 

Az amerikai szőlőkabóca által terjesztett betegség gyorsan terjed. Olyannyira, hogy potenciálisan nagyobb kárt tesz rövidtávon, mint a filoxéria 100-150 évvel ezelőtt

- fogalmazott.

A betegséget az amerikai szőlőkabóca terjeszti. A képviselő-borász felhíta a figyelme: az állat repül, tehát bárhová elviheti a betegséget, amely három év alatt el is pusztítatja az ültetvényt:

  1. az első évben csökken a terméshozam 
  2. a második évben romlik a termés minősége,
  3. harmadik évben ki is pusztul a tőke.

–Ha továbbmegyünk a kérdésben, akkor a veszélyes betegség nemcsak a borászatra van hatassal, hanem az idegenforgalomra is. Az idegenforgalmi központok borvidékekhez kapcsolódnak (borturizmus). Ezáltal a gazdasági hatás is oriási- fogalmazott Bencsik János.

Országosan ellenőrzik az ültetvényeket

– Az aranyszínű sárgaság évente tizszeresére növeli a beteg tökék arányát, 30 százalékos fertőzöttség esetén mindent ki kell vágni. A megelőzés érdekében bizottságokat állított fel a kormány, amelyek az országan levő ültetvényeket ellenőrzik, még a levélhullás előtt. Amelyik beteg tőke, azt ki kell vágni. A megelőzéshez pedig összefogás kell, egyszerre kell védekezni a kabóca ellen. 

Mi az aranyszínű sárgaság?
Az aranyszínű sárgatság nevű szőlőbetegséget 2013-ban fedezték fel és igazolták egy zalai  szőlőtrületen. A kórokozó jelentőségét mutatja, hogy szerepel az Európai Unió tagállamainak közös karantén listáján, így az ezzel összhangban álló hazai növény-egészségügyi rendeletben is. 
Augusztus és szeptember hónapokban a főerek mentén krémsárga foltok jelennek meg, amelyek fokozatosan terjednek a levélfelületen, végül a teljes levél elszárad. Az így elhalt, megkeményedett levelek ősszel később hullanak le, mint az egészségesek. Télen a be nem érett vesszők elfeketednek és elpusztulnak. A következő tavasszal a megmaradt rügyekből keletkező virágzat leszárad, kevesebb fürt képződik. Késői fertőzés esetén a bogyók zsugorodnak, megbarnulnak, rossz ízűvé válnak, írja a NÉBIH.

Elhanyagolt területek tulajdonosait felszolítják, hatósági felszólításra irtás történik. A kormány egyébként nemrég kormányrendeletet hozott a súlyosbodó fertőzöttség megállításáért. Mint ebben írják: a betegség ellen kizárólag a növényvédő szeres védekezés nem elegendő. Mára egyértelművé vált, hogy mindez kizárólag minden érintett szereplő közös fellépésével tehető csak meg.

Mivel a fertőzött növények már nem menthetők meg, a megelőzés és a védekezés kiemelten fontos. Szeptember 25-én pedig kormányrendeletben 1,4 milliárd forintot különített el újabb megelőzési lépésekre.

A képviselő az újratelepítésről elmondta: a kivágott területeken három évig nem szabad új tőkéket ültetni. Az újratelepítés után pedig legalább három év kell, mire érdemleges termést hoznak a tőkék - a kártalanításról is ekkor lehet beszélni, ahogy az a szeptember 25-i Kormányinfón is elhangzott.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu