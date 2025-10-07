október 7., kedd

Végzetes kór

1 órája

Új borvidékeken bukkant fel az aranyszínű sárgaság – veszélyben a magyar szőlők

Két újabb borvidéken is kimutatták a pusztító kór megjelenését. A Balatonfüred-Csopaki és az Egri borvidékeken is laborban igazolták az aranyszínű sárgaságot, így már 22 hazai borvidékből 17 érintett.

Petrovics Milán

Az aranyszínű sárgaság (flavescence dorée, röviden FD) nem új jelenség, de a betegség mértéke most olyan szintre emelkedett, amely már széleskörű figyelmet követel. A Nébih laborjai megerősítették, hogy a vírust továbbterjesztő amerikai szőlőkabóca jelenléte is kiváló lehetőséget biztosít a fertőzés elharapódzásához.

Az amerikai szőlőkabóca által terjesztett, a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma betegségére az európai szőlőfajták közül szinte mindegyik fogékony
A szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma komoly károkat okoz az ültetvényeken
Országszerte pusztít az aranyszínű sárgaság

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a helyi, Neszmélyi borvidéken is felütötte a fejét. Bencsik János országgyűlési képviselő is elmondta: az amerikai szőlőkabóca által terjesztett betegség gyorsan terjed. Olyannyira, hogy potenciálisan nagyobb kárt tesz rövidtávon, mint a filoxéria 100-150 évvel ezelőtt

A betegség ott kezd igazán veszélyessé válni, amikor a termelők látják a tüneteket: a levelek sárgulnak, fonáki oldalra sodródnak, a fürtök elhalnak, a vesszők pedig nem érnek be. Ilyenkor már késő: a fertőzött tőkéket el kell távolítani, hogy ne fertőzzék tovább a környező szőlőt. A helyi hatóságok azonnal reagáltak: a megbetegedett szőlők köré 1 km-es zónákba terveznek vizsgálatokat, és az érintett területekről tilos a szaporítóanyag szállítása. Ha nem sikerül időben fellépni, a fertőzés átcsaphat súlyos gazdasági károkba. A betegség terjedésének fékezésére kormányzati és helyi intézkedések indultak: 1,3 milliárd forint került elkülönítésre, és drónos felderítések is zajlanak a fertőzött egyedek feltérképezése érdekében.

A borvidékek megmentése nem pusztán gazdasági kérdés – a borturizmus, a helyi közösségek és a kulturális értékek szempontjából is kulcsfontosságú. A szőlőtermesztők most szoros együttműködésre és gyors reagálásra kényszerülnek.

 

