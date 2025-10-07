Új borvidékeken bukkant fel az aranyszínű sárgaság – veszélyben a magyar szőlők

Az aranyszínű sárgaság (flavescence dorée, röviden FD) nem új jelenség, de a betegség mértéke most olyan szintre emelkedett, amely már széleskörű figyelmet követel. A Nébih laborjai megerősítették, hogy a vírust továbbterjesztő amerikai szőlőkabóca jelenléte is kiváló lehetőséget biztosít a fertőzés elharapódzásához.

A szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma komoly károkat okoz az ültetvényeken

Forrás: Getty Images

Országszerte pusztít az aranyszínű sárgaság

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a helyi, Neszmélyi borvidéken is felütötte a fejét. Bencsik János országgyűlési képviselő is elmondta: az amerikai szőlőkabóca által terjesztett betegség gyorsan terjed. Olyannyira, hogy potenciálisan nagyobb kárt tesz rövidtávon, mint a filoxéria 100-150 évvel ezelőtt

A betegség ott kezd igazán veszélyessé válni, amikor a termelők látják a tüneteket: a levelek sárgulnak, fonáki oldalra sodródnak, a fürtök elhalnak, a vesszők pedig nem érnek be. Ilyenkor már késő: a fertőzött tőkéket el kell távolítani, hogy ne fertőzzék tovább a környező szőlőt. A helyi hatóságok azonnal reagáltak: a megbetegedett szőlők köré 1 km-es zónákba terveznek vizsgálatokat, és az érintett területekről tilos a szaporítóanyag szállítása. Ha nem sikerül időben fellépni, a fertőzés átcsaphat súlyos gazdasági károkba. A betegség terjedésének fékezésére kormányzati és helyi intézkedések indultak: 1,3 milliárd forint került elkülönítésre, és drónos felderítések is zajlanak a fertőzött egyedek feltérképezése érdekében.

A borvidékek megmentése nem pusztán gazdasági kérdés – a borturizmus, a helyi közösségek és a kulturális értékek szempontjából is kulcsfontosságú. A szőlőtermesztők most szoros együttműködésre és gyors reagálásra kényszerülnek.