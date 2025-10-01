1 órája
Szakértőt hívott a Duna-parti város a szőlőgyilkos betegség miatt
Vármegyénkben is terjed a szőlőbetegség. Az aranyszínű sárgaság miatt segítséget hívott az önkormányzat.
Mint többször megírtuk: a legpusztítóbb fitoplazmás betegség pusztítja a hazai szőlőállományt. Az aranyszínű sárgaság nevű betegség már Komárom-Esztergom vármegyét is elérte. Az aranyszínű sárgaság megelőzésének érdekében lépett az önkormányzat.
Aranyszínű sárgaság: szakértőt kért fel a település
Mint korábban megírtuk, kormányzati programot is indítottak a magyarországi szőlőt veszélyeztető, a hazai borászatot is veszélybe sodró aranyszínű sárgaság nevű betegség miatt. A fertőzés terjedése évről évre gyorsul, és most már Komárom-Esztergom vármegyében is pusztít.
Mint korábban megírtuk: kormányzati szinten 1,3 milliárd forintot különítenek el a költségvetésből a fertőzött ültetvények kivágására, 800 millió drónos felderítésre, és további 1,7 milliárd az őszi-tavaszi permetezésre.
Az Észak-Dunántúlon is ledobták az atomot: terjed a rettenet, azonnali megoldás kell
Flavescence dorée fitoplazmát az amerikai szőlőkabóca terjeszti. Különösen érzékenyen érinti a Chardonnay, a Pinot noir, az Olaszrizling és más népszerű szőlőfajtákat. A megelőzés érdekében Nyergesújfalu szakértőt kért fel a jelenleg megelőzéssel elkerülhető betegség ismertetésére. Mint a település Facebook-oldalán közölte: addig is a fertőzött tőkék azonnali eltávolítása szükséges.
Nem kegyelmez a szőlőgyilkos kór: milliárdos védekezés indul ellene
Drónnal keresik a fertőzött egyedeket
A témában nemrég Bencsik János országgyűlési képviselő is megszólal. Mint kiemelte: nem elég a permetezés, szükség van a problémás ültetvények kiszűrésére is, ezért támogatják a drónos felderítéseket.
Emellett újra kell szabályozni a „kényszerkivágások” jogi hátterét is és megoldást kell találni a kieső termelési időszakok kompenzálására. A védekezés hatékonysága azonban a gazdák együttműködésén is múlik – hiszen az elhanyagolt ültetvényekről gyorsan átterjedhet a fertőzés a gondosan kezelt területekre is.