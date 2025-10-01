október 1., szerda

Malvin névnap

13°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fertőzésveszély

1 órája

Szakértőt hívott a Duna-parti város a szőlőgyilkos betegség miatt

Címkék#aranyszínű sárgaság#borászat#szőlő#szőlőtermésztés

Vármegyénkben is terjed a szőlőbetegség. Az aranyszínű sárgaság miatt segítséget hívott az önkormányzat.

Feleki Marietta

Mint többször megírtuk: a legpusztítóbb fitoplazmás betegség pusztítja a hazai szőlőállományt. Az aranyszínű sárgaság nevű betegség már Komárom-Esztergom vármegyét is elérte. Az aranyszínű sárgaság megelőzésének érdekében lépett az önkormányzat.

Az amerikai szőlőkabóca által terjesztett, a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma betegségére az európai szőlőfajták közül szinte mindegyik fogékony
A szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma komoly károkat okoz az ültetvényeken
Forrás: Getty Images

Aranyszínű sárgaság: szakértőt kért fel a település

Mint korábban megírtuk, kormányzati programot is indítottak a magyarországi szőlőt veszélyeztető, a hazai borászatot is veszélybe sodró aranyszínű sárgaság nevű betegség miatt. A fertőzés terjedése évről évre gyorsul, és most már Komárom-Esztergom vármegyében is pusztít.

Mint korábban megírtuk: kormányzati szinten  1,3 milliárd forintot különítenek el a költségvetésből a fertőzött ültetvények kivágására, 800 millió drónos felderítésre, és további 1,7 milliárd az őszi-tavaszi permetezésre.

Flavescence dorée fitoplazmát az amerikai szőlőkabóca terjeszti. Különösen érzékenyen érinti a Chardonnay, a Pinot noir, az Olaszrizling és más népszerű szőlőfajtákat. A megelőzés érdekében Nyergesújfalu szakértőt kért fel a jelenleg megelőzéssel elkerülhető betegség ismertetésére. Mint a település Facebook-oldalán közölte: addig is a fertőzött tőkék azonnali eltávolítása szükséges.

Drónnal keresik a fertőzött egyedeket

A témában nemrég Bencsik János országgyűlési képviselő is megszólal. Mint kiemelte: nem elég a permetezés, szükség van a problémás ültetvények kiszűrésére is, ezért támogatják a drónos felderítéseket. 

Emellett újra kell szabályozni a „kényszerkivágások” jogi hátterét is és megoldást kell találni a kieső termelési időszakok kompenzálására. A védekezés hatékonysága azonban a gazdák együttműködésén is múlik – hiszen az elhanyagolt ültetvényekről gyorsan átterjedhet a fertőzés a gondosan kezelt területekre is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu