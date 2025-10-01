Szakértőt hívott a Duna-parti város a szőlőgyilkos betegség miatt

Mint többször megírtuk: a legpusztítóbb fitoplazmás betegség pusztítja a hazai szőlőállományt. Az aranyszínű sárgaság nevű betegség már Komárom-Esztergom vármegyét is elérte. Az aranyszínű sárgaság megelőzésének érdekében lépett az önkormányzat.

A szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma komoly károkat okoz az ültetvényeken

Forrás: Getty Images

Aranyszínű sárgaság: szakértőt kért fel a település

Mint korábban megírtuk, kormányzati programot is indítottak a magyarországi szőlőt veszélyeztető, a hazai borászatot is veszélybe sodró aranyszínű sárgaság nevű betegség miatt. A fertőzés terjedése évről évre gyorsul, és most már Komárom-Esztergom vármegyében is pusztít.

Mint korábban megírtuk: kormányzati szinten 1,3 milliárd forintot különítenek el a költségvetésből a fertőzött ültetvények kivágására, 800 millió drónos felderítésre, és további 1,7 milliárd az őszi-tavaszi permetezésre.