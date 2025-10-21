1 órája
Veszélyben a szőlőhegy: metszőollóval és drónnal küzdenek a fertőzés ellen
A neszmélyi szőlőhegyen is megjelent a szőlőket veszélyeztető kór. Az aranyszínű sárgaság gyors terjedése miatt most összehangolt fellépésre van szükség a borvidék védelmében.
Az aranyszínű sárgaság nevű szőlőbetegség már nemcsak fenyeget, hanem jelen is van a Neszmélyi borvidéken. A fertőzés rohamos terjedése miatt most kiemelten fontos, hogy a borászok, termelők, hatóságok és döntéshozók közösen lépjenek fel a megfékezése érdekében. Bencsik János országgyűlési képviselő a baji szőlőhegyen tett látogatása során beszélt az intézkedésekről, kihívásokról és a kormányzati támogatásról.
Nem lehet kivárni: szemlézés indult, fókuszban az elhanyagolt területek
Az őszi időszak beköszöntével – bár a szőlők még nem hullatták le leveleiket – már nehezen lehet megkülönböztetni az egészséges tőkéket a fertőzöttektől. Éppen ezért most az elsődleges cél az elhanyagolt szőlőterületek beazonosítása. Ezek gyakran gócpontjai lehetnek a fertőzésnek, így hatósági szemlézőcsoportok kezdték meg a munkát a Neszmélyi borvidéken is – többek között Bajnál.
A szemlézés célja, hogy segítsék a hegybírók munkáját, akik hatósági eszközökkel is felléphetnek a nem megfelelően gondozott területek felszámolásáért. Az Egyesület és a helyi gazdák összehangoltan dolgoznak azon, hogy tavaszra már minden elhanyagolt ültetvény kitakarításra kerüljön, a megmaradó szőlőtőkék pedig visszanyerjék egészséges állapotukat.
Kormányzati szinten is mozgásba lendültek az aranyszínű sárgaság ellen
Bencsik János elmondta, hogy még augusztusban egyeztetéseket folytatott a zalai, soproni és dél-balatoni borvidékek képviselőivel. Ezt követően fordult írásban a miniszterelnökhöz is, részletesen bemutatva az összehangolt védekezéshez szükséges lépéseket. A kormány gyorsan reagált: szeptember második felében rendelet született, amelyben „felhatalmazást és pénzügyi forrásokat is biztosította lévik, illetve a helyköséget nemzeti tanács a számára.”
A döntések értelmében többek között:
- országos szemlézőcsapatok alakultak (több mint 2000 fővel)
- felülvizsgálják a rovarölő szerek listáját
- erősítik a hegybírók jogköreit, akár hatósági felszámolás is elrendelhető a nem művelt területeken
Már 20 borvidék érintett, Neszmély is a fertőzöttek között
A fitoplazma baktérium által okozott aranyszínű sárgaság terjedése már 20 magyar borvidéket és 17 vármegyét érint – derült ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) jelentéséből. Az újonnan fertőzött térségek között van a Mátrai és Tokaji borvidék is, így már szinte alig van olyan része az országnak, amely teljesen mentes lenne.
A betegséget az amerikai szőlőkabóca terjeszti, amely repülni is képes, így a fertőzöttség gyorsan átterjedhet más ültetvényekre is. A kórokozó különösen veszélyes, mert:
- az első évben csökken a terméshozam
- a második évben romlik a gyümölcs minősége
- a harmadik évben pedig teljesen kipusztulhat a szőlőtőke
A neszmélyi borvidék sem kerülte el a bajt: az első fertőzések már nyáron megjelentek, a helyi borászok, köztük a képviselő saját pincészete is napi szinten foglalkozik a védekezés kérdésével.
Milliárdokkal támogatják a védekezést és az újratelepítést
A védekezés nem csupán szakmai, hanem anyagi kérdés is – a kormány idén már több mint 4 milliárd forintot különített el az aranyszínű sárgaság elleni védekezésre:
- 1,3 milliárdot az érintett tőkék kivágására
- 800 milliót a drónos, mesterséges intelligenciával támogatott felderítésre
- 1,7 milliárdot az őszi-tavaszi permetezésekre
Sőt, ha egy területet kivágnak, azt három évig nem lehet újratelepíteni. És még az új tőkék ültetése után is legalább három év kell, mire érdemi termésre számíthatnak a gazdák. A kártalanítás csak ezután lehetséges – figyelmeztetett korábban is a képviselő.