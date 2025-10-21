Veszélyben a szőlőhegy: metszőollóval és drónnal küzdenek a fertőzés ellen

Az aranyszínű sárgaság nevű szőlőbetegség már nemcsak fenyeget, hanem jelen is van a Neszmélyi borvidéken. A fertőzés rohamos terjedése miatt most kiemelten fontos, hogy a borászok, termelők, hatóságok és döntéshozók közösen lépjenek fel a megfékezése érdekében. Bencsik János országgyűlési képviselő a baji szőlőhegyen tett látogatása során beszélt az intézkedésekről, kihívásokról és a kormányzati támogatásról.

A szőlő aranyszínű sárgaság betegsége már a Neszmélyi borvidéket is elérte

Fotó: yanishevska / Forrás: Shutterstock

Nem lehet kivárni: szemlézés indult, fókuszban az elhanyagolt területek

Az őszi időszak beköszöntével – bár a szőlők még nem hullatták le leveleiket – már nehezen lehet megkülönböztetni az egészséges tőkéket a fertőzöttektől. Éppen ezért most az elsődleges cél az elhanyagolt szőlőterületek beazonosítása. Ezek gyakran gócpontjai lehetnek a fertőzésnek, így hatósági szemlézőcsoportok kezdték meg a munkát a Neszmélyi borvidéken is – többek között Bajnál.

A szemlézés célja, hogy segítsék a hegybírók munkáját, akik hatósági eszközökkel is felléphetnek a nem megfelelően gondozott területek felszámolásáért. Az Egyesület és a helyi gazdák összehangoltan dolgoznak azon, hogy tavaszra már minden elhanyagolt ültetvény kitakarításra kerüljön, a megmaradó szőlőtőkék pedig visszanyerjék egészséges állapotukat.