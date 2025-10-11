1 órája
Megint áramszünet lesz több településen Komárom-Esztergomban a jövő héten
A következő héten is folytatódnak az E.ON karbantartási munkálatai Komárom-Esztergom vármegyében. A tervek szerint több településen is áramszünet várható, emiatt érdemes előre felkészülni.
Az E.ON közzétette az október 13-17. közötti időszakra vonatkozó tervezett áramszünetek listáját. A vállalat a hálózat megbízhatósága érdekében végez karbantartásokat, emiatt több városban és községben is ideiglenes áramszünetre kell készülniük az ott élőknek és a vállalkozásoknak.
Mutatjuk, hol és mikor kell áramszünetre számítani Komárom-Esztergom vármegyében
Október 13. és 17. között ezeken a településeken élőknek kell áramszünettel számolnia:
Komárom
Október 16.
Széchenyi utca
Vásártér
Budai Nagy Antal utca
Mocsai utca
Egressy Béni utca
Vörösmarty Mihály utca
Ifjúság utca
Virág utca
Gróf Zichy Miklós utca
Ghyczy Kálmán utca
Ady Endre utca
Vásár tér
Nádor utca
Tavasz utca
Szőnyi utca
Mező sor
Koppányvezér út
Halastó utca
Bercsényi Miklós utca
Fok utca
Széchenyi István utca
Bakonyszombathely
Október 13.
Erdősor
Kukorica dűlő
Dózsa György utca
Oroszlány
Október 17.
Dózsa György utca
Bánki Donát utca
Fürst Sándor utca
Tatabánya
Október 16.
Körtéskert
Síkvölgy
Síkvölgyi út
Kertbarát utca
Műhely utca
Natura utca
Almáskert
Síkvölgypuszta
Környebánya telep
Tata
Október 15.
Látóhegy
Kutyahegy
Naszályi út
Kakas utca
Egres dűlő
Október 16.
Váralja utca
Öreg Tó
Bartók Béla utca
Környei utca
Szomód
Október 17.
Tatai utca
Akácfa utca
Széchenyi István utca
Rákóczi Ferenc utca
Sándor tanya
Várhegy utca
Köztársaság utca
Bajót
Október 15.
Külterület
Dámvadas
Gerecse utca
Marót
Gerecse
Esztergom
Október 13.
Siszler út
Vadrózsa utca
Rezeda utca
Monteverdi utca
Aranyhegyi út
Jánoskuti utca
Szent János köz
Könyök utca
Szenttamás utca
Aranyhegyi dűlő
Babits Mihály utca
Meredek utca
Borzhegyi utca
Víztorony utca
Magyary László utca
Új utca
Szent János-kúti út
Kaán utca
Vaskapui út
Gesztenyés út
Aranyhegyi lakópark
Bánfi Lukács út
Rezeda utca
Királyszive utca
Hegytető utca
Attila utca
Esze Tamás utca
Pifkó Péter utca
Nap utca
Bajnok utca
Vasvári Pál utca
Szent János köz
Perc utca
Becket Tamás utca
Einczinger Ferenc köz
Imaház utca
Galamb utca
Vadrózsa utca
Meredek utca
Lépcső utca
Dág
Október 13.
Fő utca
Arany János utca
Temető utca
Táncsics Mihály utca
Deák Ferenc utca
Piliscsév
Október 14.
Temető utca
Vasút utca
Szőlő sor
Kopaszhegy
Béke utca
Hársfa köz
Topol utca
Virágos utca
Külterület
Homoki dűlő
Urbanics Pál utca
Szászvár utca
A teljes, hivatalos és naprakész áramszüneti lista utcákra lebontva elérhető az E.ON weboldalán.