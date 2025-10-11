Megint áramszünet lesz több településen Komárom-Esztergomban a jövő héten

Az E.ON közzétette az október 13-17. közötti időszakra vonatkozó tervezett áramszünetek listáját. A vállalat a hálózat megbízhatósága érdekében végez karbantartásokat, emiatt több városban és községben is ideiglenes áramszünetre kell készülniük az ott élőknek és a vállalkozásoknak.

Mondjuk, hol lesz áramszünet október következő hetében

Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Mutatjuk, hol és mikor kell áramszünetre számítani Komárom-Esztergom vármegyében

Október 13. és 17. között ezeken a településeken élőknek kell áramszünettel számolnia:

Komárom

Október 16.

Széchenyi utca

Vásártér

Budai Nagy Antal utca

Mocsai utca

Egressy Béni utca

Vörösmarty Mihály utca

Ifjúság utca

Virág utca

Gróf Zichy Miklós utca

Ghyczy Kálmán utca

Ady Endre utca

Vásár tér

Nádor utca

Tavasz utca

Szőnyi utca

Mező sor

Koppányvezér út

Halastó utca

Bercsényi Miklós utca

Fok utca

Széchenyi István utca

Bakonyszombathely

Október 13.

Erdősor

Kukorica dűlő

Dózsa György utca

Oroszlány

Október 17.

Dózsa György utca

Bánki Donát utca

Fürst Sándor utca

Tatabánya

Október 16.

Körtéskert

Síkvölgy

Síkvölgyi út

Kertbarát utca

Műhely utca

Natura utca

Almáskert

Síkvölgypuszta

Környebánya telep

Tata

Október 15.

Látóhegy

Kutyahegy

Naszályi út

Kakas utca

Egres dűlő

Október 16.

Váralja utca

Öreg Tó

Bartók Béla utca

Környei utca

Szomód

Október 17.

Tatai utca

Akácfa utca

Széchenyi István utca

Rákóczi Ferenc utca

Sándor tanya

Várhegy utca

Köztársaság utca

Bajót

Október 15.

Külterület

Dámvadas

Gerecse utca

Marót

Gerecse

Esztergom

Október 13.

Siszler út

Vadrózsa utca

Rezeda utca

Monteverdi utca

Aranyhegyi út

Jánoskuti utca

Szent János köz

Könyök utca

Szenttamás utca

Aranyhegyi dűlő

Babits Mihály utca

Meredek utca

Borzhegyi utca

Víztorony utca

Magyary László utca

Új utca

Szent János-kúti út

Kaán utca

Vaskapui út

Gesztenyés út

Aranyhegyi lakópark

Bánfi Lukács út

Rezeda utca

Királyszive utca

Hegytető utca

Attila utca

Esze Tamás utca

Pifkó Péter utca

Nap utca

Bajnok utca

Vasvári Pál utca

Szent János köz

Perc utca

Becket Tamás utca

Einczinger Ferenc köz

Imaház utca

Galamb utca

Vadrózsa utca

Meredek utca

Lépcső utca

Dág

Október 13.

Fő utca

Arany János utca

Temető utca

Táncsics Mihály utca

Deák Ferenc utca

Piliscsév

Október 14.

Temető utca

Vasút utca