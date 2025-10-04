19 perce
Készülj fel: ezeken a településeken szünetel majd az áramszolgáltatás a jövő héten
Októberben is folytatódnak az E.ON karbantartási munkálatai Komárom-Esztergom vármegyében. A tervek szerint több településen is áramszünet várható, emiatt érdemes előre felkészülni.
Az E.ON közzétette az október 6-10. közötti időszakra vonatkozó tervezett áramszünetek listáját. A vállalat a hálózat megbízhatósága érdekében végez karbantartásokat, emiatt több városban és községben is ideiglenes áramszünetre kell készülniük az ott élőknek és a vállalkozásoknak.
Mutatjuk, hol és mikor kell áramszünetre számítani Komárom-Esztergom vármegyében
Október 6. és 10. között ezeken a településeken élőknek kell áramszünettel számolnia:
Komárom
Október 8.
Mártírok útja
Október 9.
Arany János utca
Igmándi út
Vág utca
Bakonysárkány
Október 9.
Béke út
Vasútsor
Orgona utca
Jókai Mór utca
Akai utca
Császár
Október 6.
Külterület
Kisfaludy utca
Környe
Október 8.
Béke lakótelep
Kenderes utca
Rákóczi Ferenc utca
Somlói utca
Tatabánya
Október 9.
Határ utca
Orgona utca
Tata
Október 9.
Hattyú liget
Erzsébet királyné tér
Ady Endre utca
Sport utca
Patak köz
Szomód
Október 6.
Akácfa utca
Tatai utca
Széchenyi István utca
Rákóczi Ferenc utca
Várhegy utca
Köztársaság utca
Október 7.
Akácfa utca
Tatai utca
Sándor tanya
Október 8.
Akácfa utca
Tatai utca
Sándor tanya
Október 9.
Akácfa utca
Tatai utca
Sándor tanya
Bajót
Október 8.
Külterület
Dámvadas
Gerecse utca
Marót
Gerecse
Dág
Október 6.
Deák Ferenc utca
Fő utca
Ady Endre utca
Táncsics Mihály utca
Arany János utca
Széchenyi István tér
Temető utca
Október 7.
Arany János utca
Hunyadi János utca
Október 8.
Fő utca
Táncsics Mihály utca
Arany János utca
Deák Ferenc utca
Október 10.
Fő utca
Táncsics Mihály utca
Arany János utca
Deák Ferenc utca
A teljes, hivatalos és naprakész áramszüneti lista utcákra lebontva elérhető az E.ON weboldalán.