Készülj fel: ezeken a településeken szünetel majd az áramszolgáltatás a jövő héten

Az E.ON közzétette az október 6-10. közötti időszakra vonatkozó tervezett áramszünetek listáját. A vállalat a hálózat megbízhatósága érdekében végez karbantartásokat, emiatt több városban és községben is ideiglenes áramszünetre kell készülniük az ott élőknek és a vállalkozásoknak.

Fotó: Dmitry Kalinovsky / Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Mutatjuk, hol és mikor kell áramszünetre számítani Komárom-Esztergom vármegyében

Október 6. és 10. között ezeken a településeken élőknek kell áramszünettel számolnia:

Komárom

Október 8.

Mártírok útja

Október 9.

Arany János utca

Igmándi út

Vág utca

Bakonysárkány

Október 9.

Béke út

Vasútsor

Orgona utca

Jókai Mór utca

Akai utca

Császár

Október 6.

Külterület

Kisfaludy utca

Környe

Október 8.

Béke lakótelep

Kenderes utca

Rákóczi Ferenc utca

Somlói utca

Tatabánya

Október 9.

Határ utca

Orgona utca

Tata

Október 9.

Hattyú liget

Erzsébet királyné tér

Ady Endre utca

Sport utca

Patak köz

Szomód

Október 6.

Akácfa utca

Tatai utca

Széchenyi István utca

Rákóczi Ferenc utca

Várhegy utca

Köztársaság utca

Október 7.

Akácfa utca

Tatai utca

Sándor tanya

Október 8.

Akácfa utca

Tatai utca

Sándor tanya

Október 9.

Akácfa utca

Tatai utca

Sándor tanya

Bajót

Október 8.

Külterület

Dámvadas

Gerecse utca

Marót

Gerecse

Dág

Október 6.

Deák Ferenc utca

Fő utca

Ady Endre utca

Táncsics Mihály utca

Arany János utca

Széchenyi István tér

Temető utca

Október 7.

Arany János utca

Hunyadi János utca

Október 8.

Fő utca

Táncsics Mihály utca

Arany János utca

Deák Ferenc utca

Október 10.

Fő utca

Táncsics Mihály utca

Arany János utca

Deák Ferenc utca

A teljes, hivatalos és naprakész áramszüneti lista utcákra lebontva elérhető az E.ON weboldalán.