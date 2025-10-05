51 perce
Amikor lekapcsol a villany – miért van nagy veszélyben Spanyolország és Portugália?
Portugália és Spanyolország az egyre melegebb nyarak és a növekvő energiaigény miatt fokozottan ki van téve a hálózati problémáknak. A jövőben emiatt egyre gyakrabban következhet be óriási áramszünet.
Példátlan mértékű katasztrófa történt tavasszal Spanyolországban. Mint arról mi is beszámoltunk anno, április 28-án, hétfőn egész Spanyolország áramszünet alá került, amely emberek millióit érintette: a madridi metrót ki kellett üríteni, több repülőtér is áram nélkül maradt, a több tízezres városokban pedig hatalmas forgalmi dugók alakultak ki a közlekedési lámpák nélkül. Több millió család maradt áram nélkül, akiket a káosz mellett az áramkimaradás a külvilágtól is elvágott, ugyanis a legtöbb helyen elment az internet és akadozott a telefonszolgáltatás is, valamint az ivóvíz ellátást is érintette az egész.
A megszokott, hétköznapi élet megbénult, és nem lehetett biztosan tudni, mikor áll helyre a rend. Az akkor helyzetről kint élő magyarokat is megkérdeztünk, akik meséltek nekünk arról, mi minden nem működött a spanyol áramszünet legnehezebb óráiban. Amelyből nagyon úgy tűnik, hogy a jövőben csak egyre több lesz, és egyre gyakrabban.
Spanyolország áramszünet alatt: MIÉRT maradtak milliók áram, internet, telefon és víz nélkül?
Miért olyan gyakori az áramszünet ezeken a helyeken?
A koponyeg.hu cikkéből kiderült, hogy ez a két ország nincsenek eléggé összekötve más európai országokkal. Vagyis, ha Spanyolországban vagy Portugáliában gond van az áramellátással, nem tudnak gyorsan külföldről áramot hozni, mivel kevés a vezeték Franciaország vagy más ország felé, így nem érkezik gyors segítség, ha baj van.
Emellett bár a két ország rengeteg nap- és szélerőművet épített az elmúlt években, ezek nem mindig működnek. Például éjszaka nincs napenergia, szélcsendben pedig a szélerőművek sem termelnek áramot. Ha ezekben az időszakokban nő a fogyasztás, gyorsan kialakulhat áramszünet.
A vezetékek és elosztók sem mindig bírják a terhelést. A városokban, ahol sokan laknak és sok az energiaigény, a hálózat könnyen túlterhelődik. Ha nincs megfelelő tartalék, akkor a rendszer automatikusan lekapcsol, hogy ne legyen teljes összeomlás. Ez is áramszünethez vezet.
Mi okozta a nagy spanyolországi áramszünetet tavasszal?
Az okokról többféle teória is napvilágot látott:
- Volt, amelyik szerint valami természeti jelenség idézte elő a problémát,
- lehetett olvasni okként az országban lévő nagy hőingadozásról,
- egyesek egy franciaországi tűzvészt okoltak az eset miatt,
- felmerült az esetleges kibertámadás lehetősége is.
A Red Electrica szerint azonban az áramkimaradást az úgynevezett oszcilláció okozta. Ez az a jelenség, amikor a hálózati frekvencia, amely normális esetben többnyire állandóan 50 hertz körül marad és fenntartja a hálózat stabilitását, gyorsan mozogni kezd.
Ez lehet a megoldás a problémára
De mi lehet akkor a megoldás? A szakértők szerint új, modern vezetékeket kellene építeni, és több ország felé kellene kapcsolatot kialakítani. Fontos lenne az is, hogy több olyan energiaforrás legyen, ami megbízható és nem függ az időjárástól.
Ahogy az éghajlat egyre szélsőségesebbé válik, a hasonló problémák gyakoribbá és súlyosabbá válhatnak. A hosszan tartó hőhullámok, az aszály vagy akár viharok is komoly károkat okozhatnak az energiarendszerekben.