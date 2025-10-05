Amikor lekapcsol a villany – miért van nagy veszélyben Spanyolország és Portugália?

Miért olyan gyakori az áramszünet ezeken a helyeken?

A koponyeg.hu cikkéből kiderült, hogy ez a két ország nincsenek eléggé összekötve más európai országokkal. Vagyis, ha Spanyolországban vagy Portugáliában gond van az áramellátással, nem tudnak gyorsan külföldről áramot hozni, mivel kevés a vezeték Franciaország vagy más ország felé, így nem érkezik gyors segítség, ha baj van.

Emellett bár a két ország rengeteg nap- és szélerőművet épített az elmúlt években, ezek nem mindig működnek. Például éjszaka nincs napenergia, szélcsendben pedig a szélerőművek sem termelnek áramot. Ha ezekben az időszakokban nő a fogyasztás, gyorsan kialakulhat áramszünet.

A vezetékek és elosztók sem mindig bírják a terhelést. A városokban, ahol sokan laknak és sok az energiaigény, a hálózat könnyen túlterhelődik. Ha nincs megfelelő tartalék, akkor a rendszer automatikusan lekapcsol, hogy ne legyen teljes összeomlás. Ez is áramszünethez vezet.

Mi okozta a nagy spanyolországi áramszünetet tavasszal?

Az okokról többféle teória is napvilágot látott:

Volt, amelyik szerint valami természeti jelenség idézte elő a problémát,

lehetett olvasni okként az országban lévő nagy hőingadozásról,

egyesek egy franciaországi tűzvészt okoltak az eset miatt,

felmerült az esetleges kibertámadás lehetősége is.

A Red Electrica szerint azonban az áramkimaradást az úgynevezett oszcilláció okozta. Ez az a jelenség, amikor a hálózati frekvencia, amely normális esetben többnyire állandóan 50 hertz körül marad és fenntartja a hálózat stabilitását, gyorsan mozogni kezd.