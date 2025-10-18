1 órája
Sötét napok jönnek: ezekben az utcákban nem lesz áram októberben
A következő héten is folytatódnak az E.ON karbantartási munkálatai Komárom-Esztergom vármegyében. A tervek szerint több településen is áramszünet várható, emiatt érdemes előre felkészülni.
Az E.ON nyilvánosságra hozta a 2025. október 20–23. közötti időszakra vonatkozó tervezett áramszünetek listáját. A szolgáltató ezúttal is a hálózat karbantartására és megbízhatóságának növelésére hivatkozva hajt végre ideiglenes kikapcsolásokat Komárom-Esztergom vármegye több településén. A munkálatok miatt otthonok és vállalkozások is érintettek lehetnek.
Mutatjuk, hol és mikor kell áramszünetre számítani Komárom-Esztergom vármegyében
Tárkány
Október 20–21.
- Alsóvasdinnye puszta HRSZ:1769, 1770
- Szőlőhegy HRSZ:1536, 1548, 1575/2, 1609, 1747/1
- Vasdinnye puszta HRSZ:0397
- VasdinnyeSzőlőhegy 8
- Ady utca 24–32, 30–32, 31
- Szőlőhegy 2–48, 3–39, 5–39, 2–94
Esztergom
Október 22.
- Hunyadi János utca HRSZ:15483/4, /5, /6
- Klapka György tér 1–2, 1–5
- Fecske utca 6
- Kiss Ernő utca 10–12, 17–21
- Palkovics Károly utca 1–24
- Dessewffy Arisztid utca 1–11, 4–18
- Bátori Schulcz Bódog utca 1–21, 2–20
- Hunyadi János utca 1–35, 6–30
- Vasút sor HRSZ:145
- Wesselényi u. kereszteződése
- Kenyérmező utca 19–27
- Jósika utca 23–27, 24–30
- Székely Mihály utca 3–87, 6–10
Tata
Október 23.
- Szomódi út 4
- Szomódi utca HRSZ:07/33
Oroszlány
Október 22.
- Takács Imre utca 2–14, 3–271, 21, 123
- Környei út 2
- Hrsz. HRSZ:4567
Tatabánya
Október 21.
- Csónakázó tó HRSZ:4140/8
- Sárberki utca 100
- Millenniumi park 1
- Október 25–26.
- Búzavirág utca 8
A hivatalos, naprakész és részletes áramszüneti lista továbbra is elérhető az E.ON weboldalán.