Sötét napok jönnek: ezekben az utcákban nem lesz áram októberben

Az E.ON nyilvánosságra hozta a 2025. október 20–23. közötti időszakra vonatkozó tervezett áramszünetek listáját. A szolgáltató ezúttal is a hálózat karbantartására és megbízhatóságának növelésére hivatkozva hajt végre ideiglenes kikapcsolásokat Komárom-Esztergom vármegye több településén. A munkálatok miatt otthonok és vállalkozások is érintettek lehetnek.

Mondjuk, hol lesz áramszünet Komárom-Esztergom vármegyében a következő héten

Fotó: Kunakorn Rassadornyindee / Forrás: Shutterstock

Mutatjuk, hol és mikor kell áramszünetre számítani Komárom-Esztergom vármegyében

Tárkány

Október 20–21.

Alsóvasdinnye puszta HRSZ:1769, 1770

Szőlőhegy HRSZ:1536, 1548, 1575/2, 1609, 1747/1

Vasdinnye puszta HRSZ:0397

VasdinnyeSzőlőhegy 8

Ady utca 24–32, 30–32, 31

Szőlőhegy 2–48, 3–39, 5–39, 2–94

Esztergom

Október 22.

Hunyadi János utca HRSZ:15483/4, /5, /6

Klapka György tér 1–2, 1–5

Fecske utca 6

Kiss Ernő utca 10–12, 17–21

Palkovics Károly utca 1–24

Dessewffy Arisztid utca 1–11, 4–18

Bátori Schulcz Bódog utca 1–21, 2–20

Hunyadi János utca 1–35, 6–30

Vasút sor HRSZ:145

Wesselényi u. kereszteződése

Kenyérmező utca 19–27

Jósika utca 23–27, 24–30

Székely Mihály utca 3–87, 6–10

Tata

Október 23.

Szomódi út 4

Szomódi utca HRSZ:07/33

Oroszlány

Október 22.

Takács Imre utca 2–14, 3–271, 21, 123

Környei út 2

Hrsz. HRSZ:4567

Tatabánya

Október 21.

Csónakázó tó HRSZ:4140/8

Sárberki utca 100

Millenniumi park 1

Október 25–26.

Búzavirág utca 8

A hivatalos, naprakész és részletes áramszüneti lista továbbra is elérhető az E.ON weboldalán.