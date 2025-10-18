október 18., szombat

Figyelem!

56 perce

Sötét napok jönnek: ezekben az utcákban nem lesz áram októberben

A következő héten is folytatódnak az E.ON karbantartási munkálatai Komárom-Esztergom vármegyében. A tervek szerint több településen is áramszünet várható, emiatt érdemes előre felkészülni.

Kemma.hu

Az E.ON nyilvánosságra hozta a 2025. október 20–23. közötti időszakra vonatkozó tervezett áramszünetek listáját. A szolgáltató ezúttal is a hálózat karbantartására és megbízhatóságának növelésére hivatkozva hajt végre ideiglenes kikapcsolásokat Komárom-Esztergom vármegye több településén. A munkálatok miatt otthonok és vállalkozások is érintettek lehetnek.

áramszünetek
Mondjuk, hol lesz áramszünet Komárom-Esztergom vármegyében a következő héten
Fotó: Kunakorn Rassadornyindee / Forrás: Shutterstock

Mutatjuk, hol és mikor kell áramszünetre számítani Komárom-Esztergom vármegyében

Tárkány

Október 20–21.

  • Alsóvasdinnye puszta HRSZ:1769, 1770
  • Szőlőhegy HRSZ:1536, 1548, 1575/2, 1609, 1747/1
  • Vasdinnye puszta HRSZ:0397
  • VasdinnyeSzőlőhegy 8
  • Ady utca 24–32, 30–32, 31
  • Szőlőhegy 2–48, 3–39, 5–39, 2–94

Esztergom

Október 22.

  • Hunyadi János utca HRSZ:15483/4, /5, /6
  • Klapka György tér 1–2, 1–5
  • Fecske utca 6
  • Kiss Ernő utca 10–12, 17–21
  • Palkovics Károly utca 1–24
  • Dessewffy Arisztid utca 1–11, 4–18
  • Bátori Schulcz Bódog utca 1–21, 2–20
  • Hunyadi János utca 1–35, 6–30
  • Vasút sor HRSZ:145
  • Wesselényi u. kereszteződése
  • Kenyérmező utca 19–27
  • Jósika utca 23–27, 24–30
  • Székely Mihály utca 3–87, 6–10

Tata

Október 23.

  • Szomódi út 4
  • Szomódi utca HRSZ:07/33

Oroszlány

Október 22.

  • Takács Imre utca 2–14, 3–271, 21, 123
  • Környei út 2
  • Hrsz. HRSZ:4567

Tatabánya

Október 21.

  • Csónakázó tó HRSZ:4140/8
  • Sárberki utca 100
  • Millenniumi park 1
  • Október 25–26.
  • Búzavirág utca 8

A hivatalos, naprakész és részletes áramszüneti lista továbbra is elérhető az E.ON weboldalán.

 

