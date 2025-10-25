október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felhívás

17 perce

Rengeteg településen várható áramszünet a következő héten: itt a lista

Címkék#tervezett áramszünet#áramszünetek#áramszünet#e-on

Október utolsó hetében is folytatódnak az E.ON karbantartási munkálatai Komárom-Esztergom vármegyében. A tervek szerint több településen is áramszünet várható, emiatt érdemes előre felkészülni.

Milány Botond

Az E.ON közzétette az október 27. és november 2. közötti időszakra vonatkozó tervezett áramszünetek listáját. A vállalat a hálózat megbízhatósága érdekében végez karbantartásokat, emiatt több városban és községben is ideiglenes áramszünetre kell készülniük az ott élőknek és a vállalkozásoknak. Mutatjuk, hol lesz áramszünet Komárom-Esztergomban.

Electricity,Power,Outage,Emergency,Turning,On,Or,Off,Circuit,Breaker, áramszünet, áramszünet komárom-esztergomban
Áramszünet Komárom-Esztergomban: több településen sem lesz áram a jövő héten
Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Mutatjuk, hol és mikor lesz áramszünet Komárom-Esztergomban

Október 27. és november 2. között ezeken a településeken élőknek kell áramszünettel számolnia:

Komárom

Október 30.

Gázátadó állomás

Ács

Október 28.

Bem utca

Rákóczi Ferenc utca

Oroszlány

Október 28.

Népekbarátsága utca

Környe

Október 31.

Öreghegy

Szőlőhegy

Külterület

Tata

Október 29.

Judit utca

Irén utca

Ilona utca

Margit utca

Klára utca

Tatabánya

Október 29.

Ady Endre utca

Mátyás király utca

Bem József utca

November 1.

Kóta József utca

Tát

Október 28.

Depo 5

Esztergom

Október 29.

Nagy-Duna sétány

Gőzhajó utca

Árok utca

Eötvös József utca

Ferences pálya

Helischer József utca

Poór Antal tér

Gesztenye fasor

Október 31.

Nagy-Duna sétány

Gőzhajó utca

Árok utca

Eötvös József utca

Ferences pálya

Helischer József utca

Poór Antal tér

Gesztenye fasor

A teljes, hivatalos és naprakész áramszüneti lista utcákra lebontva elérhető az E.ON weboldalán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu