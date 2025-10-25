17 perce
Rengeteg településen várható áramszünet a következő héten: itt a lista
Október utolsó hetében is folytatódnak az E.ON karbantartási munkálatai Komárom-Esztergom vármegyében. A tervek szerint több településen is áramszünet várható, emiatt érdemes előre felkészülni.
Az E.ON közzétette az október 27. és november 2. közötti időszakra vonatkozó tervezett áramszünetek listáját. A vállalat a hálózat megbízhatósága érdekében végez karbantartásokat, emiatt több városban és községben is ideiglenes áramszünetre kell készülniük az ott élőknek és a vállalkozásoknak. Mutatjuk, hol lesz áramszünet Komárom-Esztergomban.
Mutatjuk, hol és mikor lesz áramszünet Komárom-Esztergomban
Október 27. és november 2. között ezeken a településeken élőknek kell áramszünettel számolnia:
Komárom
Október 30.
Gázátadó állomás
Ács
Október 28.
Bem utca
Rákóczi Ferenc utca
Oroszlány
Október 28.
Népekbarátsága utca
Környe
Október 31.
Öreghegy
Szőlőhegy
Külterület
Tata
Október 29.
Judit utca
Irén utca
Ilona utca
Margit utca
Klára utca
Tatabánya
Október 29.
Ady Endre utca
Mátyás király utca
Bem József utca
November 1.
Kóta József utca
Tát
Október 28.
Depo 5
Esztergom
Október 29.
Nagy-Duna sétány
Gőzhajó utca
Árok utca
Eötvös József utca
Ferences pálya
Helischer József utca
Poór Antal tér
Gesztenye fasor
Október 31.
Nagy-Duna sétány
Gőzhajó utca
Árok utca
Eötvös József utca
Ferences pálya
Helischer József utca
Poór Antal tér
Gesztenye fasor
A teljes, hivatalos és naprakész áramszüneti lista utcákra lebontva elérhető az E.ON weboldalán.